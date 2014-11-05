《徐奇渊专栏》虚假贸易对中国GDP数据的准确性影响有限

(作者为路透中文特邀作者，文章仅代表本人观点)

虚假贸易是否会影响GDP数据的准确性？

由于境内外人民币市场存在利差及汇价差，近年来虚假贸易的现象一度较为严重。例如，2012年末到2013年初、2013年末，以及最近的2014年9月。

随之而来的一个问题是：虚假贸易，尤其是出口贸易的高估，是否会影响到GDP增速的统计结果？答案似乎显而易见：例如，出口虚高会带来相应的净出口增加，那么对应的在GDP支出法当中，净出口这部分会膨胀，从而使GDP总量、增速都被高估。然而要真正获得完整的答案，需要更详细地了解虚假贸易的套利模式，以及我国GDP的统计核算方法。

我们先把虚假贸易的套利模式分为三种类型，第一类是基于在岸、离岸市场的人民币汇价差进行套利，适于贬值、升值预期较显着时采用；第二类是基于两个市场的利率差进行套利，基础是两个市场存在较大的利差。第三类是同时套取汇差、利差，这种情况虽然稍复杂，也是前两者的组合情形。因此我们主要讨论前面两种类型。

第一种基于汇差套利的模式，以离岸市场具有升值预期为例，其基本思路是：将内地较为廉价的人民币，通过我方的进口支付输送到离岸市场；然后在离岸市场，以较高的价格将人民币换成美元，之后通过我方出口收款，将离岸美元资金回笼到内地，再以在岸汇价换回人民币。可见，这种套利模式必然同时伴随着进、出口两个方向的交易。

这时候，虽然虚假贸易可能使整个贸易流量大大增加，但是从支出法GDP核算的角度来看，由于出口、进口同步大幅增加，净出口这个差值的增加是非常有限的。而从统计口径来说，只有净出口的增长才会对支出法的GDP产生影响。而在这种类型的虚假贸易中，产生的新增净出口金额，约等于两地的汇价差水平。举个例子，如果两地汇价差在0.5%的水平，那么进口增长100元、出口增长100.5元，这样一笔虚假贸易对应的GDP增长为0.5元。即使经过多轮空转虚假贸易得到放大，例如进、出口同时放大1000亿美元，则GDP的相应增长也仅为50亿美元。

另外，从间接影响来看，如果是正常贸易的情况下，出口、进口同步增大，虽然净出口变化不大，但这时候为了满足更多的真实出口，会带动与出口相关的固定资产投资上升，从而使GDP规模上升。但在虚假贸易的情况中，进、出口的同步放大，却几乎不会对国内的固定资产投资产生影响。

可见，不管是直接影响，还是间接影响，第一种类型的虚假贸易对支出法GDP核算产生的影响都非常有限。

但是第二种套取利差的虚假贸易，情况则有所不同。在此情况下，一定时期内（比如1年之内），为了获取这段时间的利差，资金只有单向的流入；与此同时伴随的虚假贸易只有单向的出口。这时候，虚假贸易将会导致相应的出口增长，也即：有多少境外资金的流入，就有多少对应的出口增加，而没有对应的进口增长。这种虚假贸易将带来可观的净出口增长，并进而推动支出法GDP的规模、增速高估。

但官方的GDP统计主要依据并不是支出法GDP。这里需要介绍：GDP统计包括生产法、收入法、支出法三种方法，比较理想的情况是基于投入－产出表进行核算，以同时获得GDP三种口径的统计结果，而且结果将完全平衡，例如澳大利亚就是这种核算体系。更多的情况是按照上述三种方法，对GDP分别进行独立核算。但是在我国，官方公布的GDP是以生产法、结合收入法核算出来的数据为准。这是因为，随着收入登记和企事业单位财务报表制度的不断完善，生产法、收入法的核算数据更为可靠；而支出法虽然在理论上也是一种独立核算方法，但是在固定资产投资这一项，在多大程度上能够真正地、形成有效的固定资产，不同口径的估算结果差异甚大。

因此，主要由于固定资产形成这部分估算可能存在巨大的、不可控的误差，支出法核算的GDP可靠程度大大低于前两种方法。所以，在生产法结合收入法的核算结果与支出法产生偏离时，我们更看重前者。而官方公布的GDP数值，也正是主要以生产法－收入法为依据的。朱天、张军（2014）的研究《中国投资率高估之谜》，基于公开信息、从推测的角度验证了这种统计方法（尽管某些细节还有待讨论）。

进一步地，在使用生产法结合收入法核算时，贸易数据虽然也会对GDP核算结果产生间接影响，但这种影响远小于支出法中直接产生的影响。例如，对于第二种虚假贸易模式产生的新增出口及净出口（在没有增加进口的情况下，新增出口等于新增净出口），从收入法角度来看，直接对应的GDP增长，是两地的利差套利结果，顶多再加上相应的物流成本（实际上虚假贸易的派生成本极低）——相对于出口总额的增长，这是一个小得多的数量级。

这时候，虚假贸易带来的支出法GDP增长，与同时期收入法GDP的增长，两者会出现较大偏离。但是因为GDP的统计数据，一直以来是主要以生产法－收入法为依据的；所以，实际上官方公布的数据，还是更为可信的生产法－收入法GDP数据，支出法的GDP数据则可能据此进行一定的调整，以免与其他方法产生过大的偏离。

总之，从居于主要地位的生产法－收入法GDP核算方法来看，套取两地利差的虚假贸易，对GDP数据产生的影响非常有限；而从前面的净出口的角度来看，套取汇差的虚假贸易，即使对支出法GDP的影响也非常有限。因此，对总体GDP来说，虚假贸易几乎不会影响总体经济增速的数据准确性。