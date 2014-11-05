芝加哥期市：大豆逆转两日来跌势小幅上扬，玉米连跌第三日

根据美国农业部周度报告，美国农户大豆收割进度已达83%，一周前为70%，与五年平均的83%进度并驾齐驱。

美国政府表示，玉米收割完成65%，较一周前的46%有所增长，但低于五年平均73%。

美国谷物作物带多数地区未来几周预报为乾燥天候，农户料能完成创纪录的作物收成。

一名工会领袖表示，阿根廷谷物检查员计划从周三起发动全国性的罢工，农作物大国阿根廷的出口料受冲击。

民间分析机构Informa Economics周二在给客户的报告中表示，该公司下调2014作物年美国玉米单产预估，但因为使用较大的收割英亩数字计算，导致产量数据较高。

Informa Economics预估2014作物年美国玉米产量为144.93亿蒲式耳，每英亩单产174.4蒲式耳。该机构10月3日公布的数据为143.95亿蒲式耳与每英亩单产176.4蒲式耳。

Informa Economics也将大豆单产预估从上月的每英亩单产48.5蒲式耳，下调至47.9，同时将产量数字从之前的40.17亿蒲式耳下修至39.91亿蒲式耳。

农户与交易商代表周二表示，巴西今年大豆作物种植推迟，即使对大豆的最终产量影响不大，也可能导致该国玉米收成减少，并令港口交通与装货堵塞。

根据巴西农业谘商机构AgRural，截至上周五，巴西农户大豆已种植面积仅为预期的29%，此前经历了一段乾燥天候时期。上年同期，农户种植进度为48%。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 531.50 1.00 +0.19% -0.19% 507.18 58

CBOT玉米 364.00 -0.50 -0.14% -3.26% 367.31 53

CBOT大豆 1015.25 5.50 +0.54% -3.24% 963.83 56

CBOT稻米 $12.43 -$0.01 -0.08% +1.14% $12.77 44

美国原油 $77.32 $0.13 +0.17% -1.85% $84.83 20

汇率

欧元/美元 $1.256 $0.002 +0.15% +0.65%

美元/澳元 0.874 0.000 +0.03% +0.73%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/陈宗琦；审校 郑茵)