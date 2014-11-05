中国期货：大商所开展豆油、棕榈油集团内仓单串换试点，以促进期现结合

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京11月5日 - 中国大连商品交易所最近发布开展豆油、棕榈油集团内仓单串换试点的通知，至此，由豆粕期货开始的仓单串换试点扩大到三个品种，有利于促进期现结合。
大商所新闻稿援引通知称，中储粮油脂有限公司、益海嘉里投资有限公司、天津聚龙嘉华投资集团有限公司等三家企业将作为试点企业按要求为客户提供豆油、棕榈油仓单串换试点，试点有效期为通知发布之日至2015年5月31日。
市场人士表示，豆油、棕榈油期货仓单串换业务为买卖双方提供了交割后进一步协商的机制，有利于解决买方仓单分散和异地接货等问题，可以更好地满足买卖双方需求，为客户参与期货市场提供便利，提升豆油、棕榈油期货产业服务能力。
通知明确，客户通过当月交割（不含期转现）买入试点集团所属交割库的豆油或棕榈油标准仓单后，可申请到该试点集团相关的串换库提取现货（简称为“仓单串现货”）或串换为该试点集团相关交割库的期货标准仓单（简称为“仓单串仓单”）。
豆油品种可以申请仓单串仓单和仓单串现货，仓单串现货时可串为大商所豆油期货交割质量标准要求的大豆原油。如果客户或非期货公司会员申请串换为一级豆油，需向串换库支付250元/吨的精炼费。
棕榈油品种只能申请仓单串现货，串换货物品质需符合大商所棕榈油期货交割质量标准要求。客户仓单串换的申请数量不得超过其通过当月交割买入的该集团所属交割仓（厂）库标准仓单数量；对于每个品种，单个客户在单个合约上最大串换量不超过1,000吨，单个串换库的串入和串出数量在单个期货合约上分别不超过3,000吨。
串换费用由期货升贴水、串换现货价差、仓单串换库生产计划调整费用以及串货货物品质价差等四部分组成。
此前，大商所于2014年7月30日开展了豆粕集团内厂库仓单串换试点工作，有9家企业所属或管理的38个工厂、16个经试点集团申报的非豆粕交割厂库参与了豆粕仓单串换。该试点一定程度上解决了期货交割中存在的交割地点不确定性问题，豆粕基差收敛情况明显改善，饲料企业参与豆粕交割的积极性增强。(完) (发稿 李文科; 审校 林高丽)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。