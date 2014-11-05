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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 09:56 BJT

金属期市：伦铜在两周低位附近持稳，此前受油价跌势拖累走低

上海期交所期锌 下跌逾2%，跟随隔夜伦敦市场跌势，交易商称持有多仓的投资者削减仓位。LME三个月期锌 回升0.4%，前一交易日下挫超过2%。

石油市场周二从多年低点回升，不过仍下跌逾2%；此前沙特阿拉伯调降对美国的石油出口价格，恐将加剧全球供应过剩的局面。充裕的供应已推动油价自6月以来下挫30%。

美国9月贸易逆差意外扩阔，因出口触及五个月低位，表明全球需求放缓可能拖累美国第四季经济成长。

欧洲央行(ECB)周四召开会议时，料将不会推出新的政策行动，等候下个月最新的内部专家预测，并观察最近采取的刺激举措的效果。

秘鲁今明两年的铜产量或将低于政府预估，因为大型新项目面临延迟，而且该国最大的铜生产商的产量因矿石品位降低而下滑。

中国国家电网公司周二表示，已开始建设大规模超高压输电项目，这将帮助缓解空气污染问题。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/徐文焰；审校 孙茉莉/张涛)
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