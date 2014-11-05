金属期市：伦铜在两周低位附近持稳，此前受油价跌势拖累走低

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
上海期交所期锌 下跌逾2%，跟随隔夜伦敦市场跌势，交易商称持有多仓的投资者削减仓位。LME三个月期锌 回升0.4%，前一交易日下挫超过2%。
石油市场周二从多年低点回升，不过仍下跌逾2%；此前沙特阿拉伯调降对美国的石油出口价格，恐将加剧全球供应过剩的局面。充裕的供应已推动油价自6月以来下挫30%。
美国9月贸易逆差意外扩阔，因出口触及五个月低位，表明全球需求放缓可能拖累美国第四季经济成长。
欧洲央行(ECB)周四召开会议时，料将不会推出新的政策行动，等候下个月最新的内部专家预测，并观察最近采取的刺激举措的效果。
秘鲁今明两年的铜产量或将低于政府预估，因为大型新项目面临延迟，而且该国最大的铜生产商的产量因矿石品位降低而下滑。
中国国家电网公司周二表示，已开始建设大规模超高压输电项目，这将帮助缓解空气污染问题。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/徐文焰；审校 孙茉莉/张涛)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。