版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 09:51 BJT

日本债市：公债价格下跌，关注10年券标售情况

市场焦点放在2.4兆(万亿)日圆(211.4亿美元)的10年期日债标售，这是上周五日本央行宽松政策后，财务省首个重要标债。

全球最大公共退休基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)周五宣布，将在其投资组合中减少政府公债的配置，并增持国内股票和国外资产。

市场人士认为GPIF的决定对10年期债券标售或整体债市的影响不大。日本央行根据扩大宽松计划而增加日债购买量的影响，料将被GPIF的政府债券卖盘所抵销。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.020%

五年期公债 0.115% +0.5 0.110%

10年期公债 0.000% +0.0 0.440%

20年期公债 1.205% +1.5 1.190%

30年期公债 1.465% +3.0 1.435%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.69 -0.01 146.70

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

(编译 白云/戴素萍 审校 张荻/张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐