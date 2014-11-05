新闻稿：油价下跌对大宗商品的影响利弊皆有--惠誉

燃油成本较高及燃料使用效率标准(CAFE)推动的轻量化趋势，让铝从中受益。若消费者转向较大汽车，更大的汽车体积以及降低汽车重量的要求，也会使铝需求上升。

油价持续下滑也可能打压金价。部分黄金需求来自通胀预期。由于能源价格在通胀中占相当大的比重，若能源价格持续下滑，或将减轻通胀压力，进而导致对冲通胀的黄金需求随之减少。

在美国经营化学裂解装置的石化企业受冲击可能最重。目前这些企业是受益的，他们有北美充足的低成本轻质原料，却按照全球最高的边际生产成本为产品定价。美国页岩油产量下滑可能导致原料成本上升，令石化企业利润率下降。