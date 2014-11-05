美国个股：时代华纳旗下的华纳兄弟将在全球范围内裁员约1,000人

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透11月4日 - 美国时代华纳(Time Warner) 旗下华纳兄弟娱乐公司(Warner Bros Entertainment)的发言人表示，公司将在全球范围内裁员约1,000人，这是之前宣布的成本削减计划的一部分。
华纳兄弟执行长Kevin Tsujihara在一份标注日期为周二的致员工备忘录中写道，此次裁员计划对财务和信息技术等部门影响较大。
美国时代华纳此前拒绝了默多克旗下21世纪福克斯 提出的每股85美元收购报价。
美国时代华纳另一个子公司HBO，也准备在公司的2,400名员工中裁员约7%。
根据周二的备忘录，多数业务部门本周都将宣布裁员。
但备忘录显示，包括财务和技术的一些业务部门将立即实施裁员，多数裁员行动将在明年一季度展开。
“国际业务的裁员行动将根据当地政策和协定推进，这些部门的多数裁员计划将于明年年初公布，”Tsujihara在备忘录中写道。
华尔街日报稍早报导了该公司裁员的消息。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)
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路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。