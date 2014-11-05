美国个股：时代华纳旗下的华纳兄弟将在全球范围内裁员约1,000人

路透11月4日 - 美国时代华纳(Time Warner) 旗下华纳兄弟娱乐公司(Warner Bros Entertainment)的发言人表示，公司将在全球范围内裁员约1,000人，这是之前宣布的成本削减计划的一部分。

华纳兄弟执行长Kevin Tsujihara在一份标注日期为周二的致员工备忘录中写道，此次裁员计划对财务和信息技术等部门影响较大。

美国时代华纳此前拒绝了默多克旗下21世纪福克斯 提出的每股85美元收购报价。

美国时代华纳另一个子公司HBO，也准备在公司的2,400名员工中裁员约7%。

根据周二的备忘录，多数业务部门本周都将宣布裁员。

但备忘录显示，包括财务和技术的一些业务部门将立即实施裁员，多数裁员行动将在明年一季度展开。

“国际业务的裁员行动将根据当地政策和协定推进，这些部门的多数裁员计划将于明年年初公布，”Tsujihara在备忘录中写道。