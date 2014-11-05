五矿期货：中国期指总持仓结束三连增，多空主力谨慎

以下内容节选自11月5日的《期货日报》：

周二大盘横盘整理，期指主力合约收盘与前值几乎持平。期指总持仓减少4,610手至18.9万手，结束三连增，但仍属于近期较高水平。在行情没有发生大波动的前提下，双方同时减仓的原因估计有二点。一是上周五增加的6,000余手持仓有获利离场的冲动，二是空单担忧指数再度拉升而择机平仓。当月合约持仓下降4,260手，说明短线资金主导盘面。从当月合约基差的日内走势看，期指价格明显承压。目前持仓增长率处于年内较高区间，进一步增仓上行的动力不足，考虑到获利离场压力较大，指数周三估计弱势下行的概率较大。

根据IF1411和IF1412合约公布的前20名席位持仓计算，两合约合计净空仓减少1,428手至17,830手，是近期适中偏高水平。相较于上周二时的14,693手，仍高出3,000余手。若分多空方来看，前20名席位持买单量和持卖单量均出现了回落。如果与上周二时相比，多单反而回落，空单仍有小幅增加，说明多方心态略显不稳。从另一个角度也能看出多方力量上稍显弱势。前20名席位多空持仓比在上周四到达90.6%年内高位后开始回落，至周二时已降至87.2%。但是目前多单整体减仓幅度有限，多方信心已较上半年时明显增强。(完)

详情请点选链接：here