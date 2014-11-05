五矿期货：中国期指总持仓结束三连增，多空主力谨慎

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下内容节选自11月5日的《期货日报》：
周二大盘横盘整理，期指主力合约收盘与前值几乎持平。期指总持仓减少4,610手至18.9万手，结束三连增，但仍属于近期较高水平。在行情没有发生大波动的前提下，双方同时减仓的原因估计有二点。一是上周五增加的6,000余手持仓有获利离场的冲动，二是空单担忧指数再度拉升而择机平仓。当月合约持仓下降4,260手，说明短线资金主导盘面。从当月合约基差的日内走势看，期指价格明显承压。目前持仓增长率处于年内较高区间，进一步增仓上行的动力不足，考虑到获利离场压力较大，指数周三估计弱势下行的概率较大。
根据IF1411和IF1412合约公布的前20名席位持仓计算，两合约合计净空仓减少1,428手至17,830手，是近期适中偏高水平。相较于上周二时的14,693手，仍高出3,000余手。若分多空方来看，前20名席位持买单量和持卖单量均出现了回落。如果与上周二时相比，多单反而回落，空单仍有小幅增加，说明多方心态略显不稳。从另一个角度也能看出多方力量上稍显弱势。前20名席位多空持仓比在上周四到达90.6%年内高位后开始回落，至周二时已降至87.2%。但是目前多单整体减仓幅度有限，多方信心已较上半年时明显增强。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。