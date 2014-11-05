《热点透视》美国结束量化宽松，对全球经济其实是好消息

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell；编译 王丽鑫

路透伦敦11月4日 - 这一直是大问题。美国联邦储备理事会(美联储/FED)结束量化宽松后会是什么情况？央行官员可能觉得这个问题很难回答。美联储不再新增货币向经济注资，可能让对此已成习惯的投资者和富裕人群以及难以适应，但对于全球消费者，尤其是贫困人群，以及全球增长却是有利的。

对QE利弊的争论不会很快结束。这项政策的目标是部分通过推升金融资产价格来提振增长。上周五日本扩展QE计划后日股上涨，说明在这方面效果多明显。

但美联储超宽松货币政策也有负作用。QE推动美元贬值并刺激投机，助推石油等大宗商品价格大幅上涨。随着对全球投资者带来最大影响的量化宽松结束，这种激励也消失。布兰特原油价格自6月末的逾100美元高位下滑约20%，汤森路透CRB大宗商品指数同期下降13%。

对日常生活有重要影响的物价下跌，相当于新兴经济体和发达经济体同时大幅减税。对于所有的消费者，尤其是贫困消费者影响非常大。联合国粮农组织公布9月全球食品价格下降2.6%，较上年同期下降6%，至2010年以来最低水平。这将有助于新兴经济体维持较低的通胀和利率。

对于富裕国家，物价下降也有影响。大宗商品价格较低意味着消费者的收入能买更多商品。例如美国能源资料协会(EIA)预计今冬家庭取暖油平均支出较去年下降15%。