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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 10:02 BJT

西南期货：郑商所菜粕期货重回弱势，全球油籽丰收短期供应充足

以下内容节选自11月5日的《期货日报》：

10月初至今，在美豆出口旺盛、国内豆粕强势上涨以及下游需求稳定的支撑下，菜粕期现货价格持续反弹，最高反弹幅度达13%。然而，目前期价在2400元/吨受阻，昨天更是以跌停报收，后期期价或重回弱势，再探前低。

截至11月初，豆粕与菜粕1505合约比价为1.27，处于下行趋势，也即豆粕与菜粕期货价差正在缩窄。然而，纵观豆粕和菜粕主力合约的价格走势可以看出，趋势性是相同的，也即存在同涨同跌的走势。

　　目前豆粕主力1505合约技术上在3000元/吨受阻，下行的概率较大。上游大豆压榨企业压榨利润转正，激励企业提升开工率，相应地增加豆粕供给。因此，豆粕或成为菜粕下跌的先行者。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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