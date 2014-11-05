美国金融：共和党若重掌参议院，可能利好能源股和医疗科技股

路透纽约11月4日 - 投资者预计共和党将重掌参议院，这种结果可能会对部分市场有正面影响，尤其是能源领域。

共和党需要在参议院新增六个席次，才能掌控共有100个席次的参议院。

外界广泛预期，若共和党控制国会参众两院，而民主党执掌白宫，则过去六年奥巴马总统任内的僵局局面将继续存在。

“共和党控制国会，不会终结华府的运作不畅和无为倾向，”Citi Research策略师William Lee说。

能源领域投资者希望，共和党掌控参议院会加速批准油气管道、改革原油和天然气出口法，并促使奥巴马政府在新的更广泛贸易协议中纳入能源出口。

然而，底气更足的共和党还可能试图削减预算，考虑在2015年再掀起一场债务上限之争，这将打击市场信心。最近几年这种争执就损及股市，2011年时尤其明显，当时预算之争导致美国债信评级首遭下调。

共和党掌控参议院后，其他可能获益的领域还包括，若取消医疗器械税或有利医疗科技股。共和党可能还试图放慢网络博彩的步伐，这将提振赌场类股。