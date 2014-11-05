美国金融：共和党若重掌参议院，可能利好能源股和医疗科技股

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约11月4日 - 投资者预计共和党将重掌参议院，这种结果可能会对部分市场有正面影响，尤其是能源领域。
共和党需要在参议院新增六个席次，才能掌控共有100个席次的参议院。
外界广泛预期，若共和党控制国会参众两院，而民主党执掌白宫，则过去六年奥巴马总统任内的僵局局面将继续存在。
“共和党控制国会，不会终结华府的运作不畅和无为倾向，”Citi Research策略师William Lee说。
能源领域投资者希望，共和党掌控参议院会加速批准油气管道、改革原油和天然气出口法，并促使奥巴马政府在新的更广泛贸易协议中纳入能源出口。
然而，底气更足的共和党还可能试图削减预算，考虑在2015年再掀起一场债务上限之争，这将打击市场信心。最近几年这种争执就损及股市，2011年时尤其明显，当时预算之争导致美国债信评级首遭下调。
共和党掌控参议院后，其他可能获益的领域还包括，若取消医疗器械税或有利医疗科技股。共和党可能还试图放慢网络博彩的步伐，这将提振赌场类股。
不论选举结果如何，历史显示期中选举过后股市偏向上涨。1928年以来，标普500指数在期中选举后的90天涨幅中值为7%，86%的时候股市都呈涨势。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。