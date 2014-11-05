信达期货：受外盘带动沪铝迎来抛空机会

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下内容节选自11月5日的《期货日报》：
今年下半年铝价波动可谓一波三折，7月初铝价从13800元/吨一线涨至9月初的15000元/吨，行业利润大幅好转，引发西南等地区铝复产，从而铝价又在1个月内重回起涨点。但国际铝市短缺，铝价短短半个月涨10%，国内铝价也被动跟涨。短期国内铝价被动跟随外盘上涨，从而带来做空沪铝的机会，且期货价格升水于现货价格利于做空。操作上，沪铝1502合约在14200-14500元/吨可建立空单。
中国9月电解铝产量创历史新高，主要原因是8、9月铝价暴涨带来的电解铝行业利润大好，产量和开工率大增。10月开工率继续上行，预计11月电解铝产量将继续创新高，由于电解铝行业启动难和关停难特点，也是前一波铝价暴跌的原因。此外，2014年年底新疆产能集中释放，达到520万吨左右，这将对2014年年底和2015年一季度构成供应冲击。因此，短期期铝涨幅远大于现货价格，现货维持贴水期货200元/吨左右。从这角度来看，铝价需要以时间换空间，让高成本企业停产或退出，价格才会出现稳步上涨，短期价格难以大幅上涨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。