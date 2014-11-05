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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 10:11 BJT

信达期货：受外盘带动沪铝迎来抛空机会

以下内容节选自11月5日的《期货日报》：

今年下半年铝价波动可谓一波三折，7月初铝价从13800元/吨一线涨至9月初的15000元/吨，行业利润大幅好转，引发西南等地区铝复产，从而铝价又在1个月内重回起涨点。但国际铝市短缺，铝价短短半个月涨10%，国内铝价也被动跟涨。短期国内铝价被动跟随外盘上涨，从而带来做空沪铝的机会，且期货价格升水于现货价格利于做空。操作上，沪铝1502合约在14200-14500元/吨可建立空单。

　　中国9月电解铝产量创历史新高，主要原因是8、9月铝价暴涨带来的电解铝行业利润大好，产量和开工率大增。10月开工率继续上行，预计11月电解铝产量将继续创新高，由于电解铝行业启动难和关停难特点，也是前一波铝价暴跌的原因。此外，2014年年底新疆产能集中释放，达到520万吨左右，这将对2014年年底和2015年一季度构成供应冲击。因此，短期期铝涨幅远大于现货价格，现货维持贴水期货200元/吨左右。从这角度来看，铝价需要以时间换空间，让高成本企业停产或退出，价格才会出现稳步上涨，短期价格难以大幅上涨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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