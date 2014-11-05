宝城期货：负面经济数据和消费转淡双重压制，沪胶重回跌势

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下内容节选自11月5日的《期货日报》：
随着产胶国联盟保价利多因素被消耗殆尽，复合胶标准修改内容尘埃落定，沪胶期货顿时缺乏后续做多力量，市场看涨热情也迅速回落。可以看到，沪胶主力1501合约在攀升至13,500元/吨上方后止涨转跌，继而在昨日扩大跌幅。面对本月新一轮负面经济数据来袭和终端消费重新转淡的双重压制，后市沪胶期价又将重回跌势。
前期一路走高的沪胶期价显然缺乏偏暖宏观环境的“关照”，仅依靠产胶国保价预期支撑只能暂时维持偏强走势，一旦负面经济数据来袭，胶价又将面临新的考验。而在这一轮考验中，显然沪胶选择了回调来消化不利因素。可以看到，10月国内制造业PMI环比回落0.3个百分点，至50.8%，明显给胶价带来较大冲击。其中，在分项指数中，新订单、新出口订单、在手订单指数分别为51.6%、49.9%、44.7%，分别环比回落0.6、0.3、0.9个百分点。这三项分指数全部回落，表明内外需均在走弱，这令产业链终端市场顿感“寒意”。而国内四季度制造业开局不利也会给未来两个月经济下行增添压力，考虑到目前改革步伐稳中有序推进，超预期经济刺激措施难现，因此后期沪胶终端消费不会有大的改善。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。