宝城期货：负面经济数据和消费转淡双重压制，沪胶重回跌势

随着产胶国联盟保价利多因素被消耗殆尽，复合胶标准修改内容尘埃落定，沪胶期货顿时缺乏后续做多力量，市场看涨热情也迅速回落。可以看到，沪胶主力1501合约在攀升至13,500元/吨上方后止涨转跌，继而在昨日扩大跌幅。面对本月新一轮负面经济数据来袭和终端消费重新转淡的双重压制，后市沪胶期价又将重回跌势。

前期一路走高的沪胶期价显然缺乏偏暖宏观环境的“关照”，仅依靠产胶国保价预期支撑只能暂时维持偏强走势，一旦负面经济数据来袭，胶价又将面临新的考验。而在这一轮考验中，显然沪胶选择了回调来消化不利因素。可以看到，10月国内制造业PMI环比回落0.3个百分点，至50.8%，明显给胶价带来较大冲击。其中，在分项指数中，新订单、新出口订单、在手订单指数分别为51.6%、49.9%、44.7%，分别环比回落0.6、0.3、0.9个百分点。这三项分指数全部回落，表明内外需均在走弱，这令产业链终端市场顿感“寒意”。而国内四季度制造业开局不利也会给未来两个月经济下行增添压力，考虑到目前改革步伐稳中有序推进，超预期经济刺激措施难现，因此后期沪胶终端消费不会有大的改善。(完)