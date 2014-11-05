版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 10:37 BJT

期货日报：受禽流感和疲弱基本面双重打击，大商所鸡蛋期货大幅下挫

以下内容节选自11月5日的《期货日报》：

11月3日，鸡蛋期货盘面大幅下挫，而禽流感的爆发成为其最主要的导火索，使基本面本就疲弱的鸡蛋一泻千里。除了突发事件之外，鸡蛋的基本面10月也呈现出较为疲弱的状态，在中秋和国庆的需求高峰过后，鸡蛋消费大幅减少。在基本面与突发事件的双重因素下，鸡蛋弱势下行。 　　通过以往禽流感等疫病爆发时鸡蛋价格的表现，禽流感会造成短期内消费需求的快速下降，同时表现在价格的低迷上，但随后由于捕杀和控制补栏也造成蛋鸡供给量减少，后期一旦需求恢复，鸡蛋价格也会随之反弹。因此，鸡蛋价格的走势一般在疫情等偶发性事件发生的一两个月内下跌，但未来行情能否持续，仍需观察禽流感的持续程度。若后续持续发生禽流感事件，则下跌行情往往会持续一个月以上，甚至长达两三个月。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐