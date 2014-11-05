期货日报：受禽流感和疲弱基本面双重打击，大商所鸡蛋期货大幅下挫

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下内容节选自11月5日的《期货日报》：
11月3日，鸡蛋期货盘面大幅下挫，而禽流感的爆发成为其最主要的导火索，使基本面本就疲弱的鸡蛋一泻千里。除了突发事件之外，鸡蛋的基本面10月也呈现出较为疲弱的状态，在中秋和国庆的需求高峰过后，鸡蛋消费大幅减少。在基本面与突发事件的双重因素下，鸡蛋弱势下行。 通过以往禽流感等疫病爆发时鸡蛋价格的表现，禽流感会造成短期内消费需求的快速下降，同时表现在价格的低迷上，但随后由于捕杀和控制补栏也造成蛋鸡供给量减少，后期一旦需求恢复，鸡蛋价格也会随之反弹。因此，鸡蛋价格的走势一般在疫情等偶发性事件发生的一两个月内下跌，但未来行情能否持续，仍需观察禽流感的持续程度。若后续持续发生禽流感事件，则下跌行情往往会持续一个月以上，甚至长达两三个月。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。