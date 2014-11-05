期货日报：受禽流感和疲弱基本面双重打击，大商所鸡蛋期货大幅下挫

11月3日，鸡蛋期货盘面大幅下挫，而禽流感的爆发成为其最主要的导火索，使基本面本就疲弱的鸡蛋一泻千里。除了突发事件之外，鸡蛋的基本面10月也呈现出较为疲弱的状态，在中秋和国庆的需求高峰过后，鸡蛋消费大幅减少。在基本面与突发事件的双重因素下，鸡蛋弱势下行。 通过以往禽流感等疫病爆发时鸡蛋价格的表现，禽流感会造成短期内消费需求的快速下降，同时表现在价格的低迷上，但随后由于捕杀和控制补栏也造成蛋鸡供给量减少，后期一旦需求恢复，鸡蛋价格也会随之反弹。因此，鸡蛋价格的走势一般在疫情等偶发性事件发生的一两个月内下跌，但未来行情能否持续，仍需观察禽流感的持续程度。若后续持续发生禽流感事件，则下跌行情往往会持续一个月以上，甚至长达两三个月。(完)