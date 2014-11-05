中国棉花：对山东、湖北等9省2014年度棉花补贴为2,000元/吨--协会

路透北京11月5日 - 中国棉花协会周三称，2014年度对山东、湖北、湖南等9省棉花补贴为2,000元人民币/吨，且以后年度的补贴标准以新疆补贴额的60%为依据，上限不超过2,000元/吨。

刊登在协会网站的新闻稿称，内地补贴范围为山东、湖北、湖南、河北、江苏、安徽、河南、江西和甘肃9省。

“中国棉花协会提醒棉农，内地补贴政策已经明确，棉农可以放心售棉，但要一定要把棉花交给有资质的棉花收购加工企业，并保留好种植、交售的相关票据，以免影响补贴领取。”新闻稿称。

中央财政给主产棉省的补贴依据为国家统计局确定的棉花产量；补贴方式由各省自主决定，可选择按面积或按产量补贴；补贴资金要求专户管理、封闭运行、专款专用，不得预留、挤占和挪用，确保补贴落实到棉农手中。（完）

更多细节，请点选中国棉花协会网站(here) (发稿 李文科; 审校 曾祥进)