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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 10:22 BJT

海通期货：郑糖上行空间受限，振荡节奏突破有待外盘企稳

以下内容节选自11月5日的《期货日报》：

随着广西桂林糖会的闭幕，市场对政策利多预期落空，同时巴西货币雷亚尔的持续走软，为食糖增添些许压力。根据目前内外价格配比的测算，配额外进口已经出现了盈利状况，理论上将有无限量进口来补足国内食糖的缺口部分，而广西产糖区降库存只是将库存暂时转移至中间商，后期消费仍有待确认。随着新榨季开榨时间不断临近，国内短期食糖供应较为充裕，配额外进口的利润窗口不封闭，郑糖上行空间将受限，振荡节奏突破有待外盘企稳。

全球性的食糖减产周期有望于2014/2015榨季伊始，从供给压力来看，最坏的时刻已经过去，2015年不会比今年更差。但还只是用库存转移来解决国内高库存问题，食糖后市压力仍然较大，消费有待提振。11月糖厂将陆续开榨，供应压力也会随之到来，这为本就宽松的供求关系再添压力。更重要的是进口配额外盈利窗口已经打开，进口食糖会源源不断流入，国内食糖上涨空间受抑制。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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