日本股市：早盘下跌，受软银大砍获利预估拖累

0127 GMT，日经指数下跌0.3%至16,809.40点，但仍盘旋于七年高位附近。

“市场在过去几天表现迟滞，我们看到投资人在今天早上了结获利，”摩乃科斯集团驻东京首席分析师Takashi Hiroki表示。

权重股软银 大跌2.4%，也是令日经指数下跌约32.5点的主因。成长迅速的电信企业软银大砍年度获利预估约10亿美元，因软银去年收购的美国电信业者Sprint Corp 客户流失。

本田汽车 跳涨1.8%，Nikon 涨1.3%，日产汽车 涨1.0%，此前该公司公布第二季营业利润好于预期。(完)