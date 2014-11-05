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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 10:25 BJT

台湾股市：早盘小幅下跌，此前公布CPI低于预期

路透台北11月5日 - 台湾股市周三早盘下跌0.28%，大致和其他本地区股市走势一致，台湾消费者物价指数(CPI)弱于预期亦拖累大盘。

0205GMT，加权股价指数 跌25.35点至8,963.83点，周二时收跌0.17%。

台湾主计总处周三公布，10月CPI较上年同期升1.07%，略低于市场预估的1.20%涨幅。

电子类指数 跌0.35%，电子零组件类指数 则跌1%。

食品类指数 下跌1%。(完)
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