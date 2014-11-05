台湾汇市：台币实质交易随日圆跌势稍有收敛，后续关注台股及外资动向

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北11月5日 - 台币兑美元 周三实质交易盘初贬势稍见缓和。交易员指出，由于国际美元连日走强后出现部分获利了结卖需，盘初日圆及韩元跌势皆略有收敛，牵动台币早盘暂在30.500下方整理。
汇银人士并表示，随着国际美元从逾四年高位回落，反应部分美元多头部位进场调节卖需，为此波亚币贬势带来喘息机会，台币早盘走势亦稍见止稳、转趋于30.490附近盘整，不过交投略显淡静，后续关注台股跌势是否扩大及外资动向。
〞今天比较平静一点，等美国非农数据出来。〞一本地大型银行交易员说。
今日台币盘中低位来到30.549，续创逾七个月新低，前波盘中低位为3月31日的30.552。
当地时间10:03，交易员表示，台北外汇成交量约0.67亿美元，较上日同时段的1.48亿美元明显减少，显市交投更显观望。
他们并预估，今日台币主要成交区间暂看在30.470-30.510。
盘初台币主要交易区间在30.482-30.496；上交易日主要区间在30.481-30.500。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点仍在价平附近；一个月远汇报价 暂报在30.488/30.501左右，上日纽约盘收在30.505。
本地时间10:20时，美元指数 最新报87.023附近，已从周一触及的四年高位87.406稍有回落。美元兑日圆 则持于113.69，脱离周一触及的七年高位114.21。台湾加权股价指数 跌0.16%，报8,974.64点。
证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超70.48亿台币, 连续七个交易日买超共计572.04亿台币；上交易日为买超72.53亿台币。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.470-30.510
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。