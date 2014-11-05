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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 10:31 BJT

台湾汇市：台币实质交易随日圆跌势稍有收敛，后续关注台股及外资动向

路透台北11月5日 - 台币兑美元 周三实质交易盘初贬势稍见缓和。交易员指出，由于国际美元连日走强后出现部分获利了结卖需，盘初日圆及韩元跌势皆略有收敛，牵动台币早盘暂在30.500下方整理。

汇银人士并表示，随着国际美元从逾四年高位回落，反应部分美元多头部位进场调节卖需，为此波亚币贬势带来喘息机会，台币早盘走势亦稍见止稳、转趋于30.490附近盘整，不过交投略显淡静，后续关注台股跌势是否扩大及外资动向。

〞今天比较平静一点，等美国非农数据出来。〞一本地大型银行交易员说。

今日台币盘中低位来到30.549，续创逾七个月新低，前波盘中低位为3月31日的30.552。

当地时间10:03，交易员表示，台北外汇成交量约0.67亿美元，较上日同时段的1.48亿美元明显减少，显市交投更显观望。

他们并预估，今日台币主要成交区间暂看在30.470-30.510。

盘初台币主要交易区间在30.482-30.496；上交易日主要区间在30.481-30.500。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点仍在价平附近；一个月远汇报价 暂报在30.488/30.501左右，上日纽约盘收在30.505。

本地时间10:20时，美元指数 最新报87.023附近，已从周一触及的四年高位87.406稍有回落。美元兑日圆 则持于113.69，脱离周一触及的七年高位114.21。台湾加权股价指数 跌0.16%，报8,974.64点。

证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超70.48亿台币, 连续七个交易日买超共计572.04亿台币；上交易日为买超72.53亿台币。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.470-30.510

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