香港个股：长实落实收购60架飞机涉资逾20亿美元，拓飞机租赁新业务

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港11月5日 - 由亚洲首富李嘉诚掌控的长江实业 落实以逾20亿美元购入60架飞机，以开拓飞机租赁新业务。
长实周二晚间在联交所发出公告称，已于8月25日透过附属公司与四家企业包括通用电气 旗下GE Capital Aviation Services Ltd.（GECAS）、BOC AVIATION、Jackson Square Aviation（JSA）, LLC及三菱商事 旗下飞机租赁公司MC Aviation Partners Inc（MCAP）.签订收购飞机的协议。
其中长实向GECAS收购共21架飞机，包括11架空中巴士A320-200飞机、五架波音737-800飞机及两架波音737-900ER飞机，平均机龄为3.1年；及涉及信托财产下的三架波音737-800商业客机，基本代价分别7.148亿美元及1.012亿美元。
此外，长实向BOC AVIATION收购10架飞机，包括两架空中巴士A320-200飞机、三架波音737-800飞机及一架波音737-900ER飞机，一架波音777-300ER飞机、一架空中巴士A330-300飞机、一架空中巴士A320-200飞机及一架波音737-700飞机，总代价4.92亿美元。
至于向JSA及其他卖方收购14架飞机的总代价则为5.842亿美元，包括七架A320-200飞机、三架B737-800飞机、两架B737-900ER飞机、一架A319-100飞机和一架A321-200飞机，平均机龄为2.6年。
此外，长实将以1.32亿美元认购持有最多15架向MCAP收购的飞机之公司之股份。
按飞机租赁业务行内一般性习惯，上述代价将可作出向下调整。即长实最后支付的收购价或低于20.242亿美元。
长实8月初时表示，已就向私募股权公司Terra Firma旗下租赁商AWAS Aviation Capital收购若干飞机提交初步不具约束力建议，市场消息指涉及收购机队规模达100架。
长实是香港主要发展商，亦为环球综合企业和记黄埔 的控股股东。该公司近年积极多元化投资，增加海外的非地产项目，以分散风险。
周三早盘初段，长实股价跌近1%，报134.2港元，过去一个月累计升5.7%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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