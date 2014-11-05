法国数据：10月服务业PMI终值降至48.2，行业活动进一步萎缩

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
“经济表现疲弱的情况，看来会延续到今年最后一季，2014年可能是经济无成长的一年。”Markit分析师Jack Kennedy说。
“造成萎缩的原因，是新业务加速下滑，下滑的幅度为逾一年来最大，无视降价以求的情况。在竞争日益激烈之下，降价的情况是五年来最明显。”
Markit称，受访者称经济脆弱且客户抓紧预算，使其信心压力倍增。(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。