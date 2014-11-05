法国数据：10月服务业PMI终值降至48.2，行业活动进一步萎缩

“经济表现疲弱的情况，看来会延续到今年最后一季，2014年可能是经济无成长的一年。”Markit分析师Jack Kennedy说。

“造成萎缩的原因，是新业务加速下滑，下滑的幅度为逾一年来最大，无视降价以求的情况。在竞争日益激烈之下，降价的情况是五年来最明显。”

Markit称，受访者称经济脆弱且客户抓紧预算，使其信心压力倍增。(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)