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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 10:35 BJT

《香港重要政经日程》--11月5日-11月13日

================== 今日重要政经消息=================

11月5日（周三）

-- 汇丰公布10月份PMI。

-- 先进半导体 公布第三季业绩。

-- 佐丹奴 公布第三季业绩。

-- 港交所 公布第三季业绩。

================== 近期重要政经消息=================

11月6日（周四）

-- 联想集团 公布中期业绩。

--14:30 BMO环球资产管理于香港发行首批ETF产品新闻发布会。

11月7日（周五）

-- 瑞声科技 公布第三季业绩。

-- 卜蜂国际 公布第三季业绩。

-- 公布10月份外汇储备资产。

11月9日（周日） 　　-- 金山软件 公布第三季业绩。

11月10日（周一）

-- 中国富强金融 公布第三季业绩。

-- 百盛集团 公布第三季业绩。

-- 中国生物制药 公布第三季业绩。

-- 澳博控股 公布第三季业绩。

-- 南戈壁 公布第三季业绩。

11月11日（周二）

--08:30 APREA举行亚太房地产信托基金监管及税务研讨会。

-- 置富产业信托 公布第三季业绩。

-- 博富临 公布全年业绩。

-- 俄铝 公布第三季业绩。

-- 伟易达 公布中期业绩。

-- 浙江沪杭甬 公布第三季业绩。

11月12日（周三）

--12:00 中华汽车 股东周年大会。

-- 领汇 公布中期业绩。

-- 敏华控股 公布中期业绩。

-- 腾讯控股 公布第三季业绩。

*11月13日（周四）

-- 中国黄金国际 公布第三季业绩。

-- 勇利航业 公布第三季业绩。

-- 宏利金融 公布第三季业绩。

-- 宝胜国际 公布第三季业绩。

-- 高鑫零售 公布第三季业绩。

-- 阳光油砂 公布第三季业绩。

-- 裕元集团 公布第三季业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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