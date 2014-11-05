《香港重要政经日程》--11月5日-11月13日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
================== 今日重要政经消息=================
11月5日（周三）
-- 汇丰公布10月份PMI。
-- 先进半导体 公布第三季业绩。
-- 佐丹奴 公布第三季业绩。
-- 港交所 公布第三季业绩。
================== 近期重要政经消息=================
11月6日（周四）
-- 联想集团 公布中期业绩。
--14:30 BMO环球资产管理于香港发行首批ETF产品新闻发布会。
11月7日（周五）
-- 瑞声科技 公布第三季业绩。
-- 卜蜂国际 公布第三季业绩。
-- 公布10月份外汇储备资产。
11月9日（周日） -- 金山软件 公布第三季业绩。
11月10日（周一）
-- 中国富强金融 公布第三季业绩。
-- 百盛集团 公布第三季业绩。
-- 中国生物制药 公布第三季业绩。
-- 澳博控股 公布第三季业绩。
-- 南戈壁 公布第三季业绩。
11月11日（周二）
--08:30 APREA举行亚太房地产信托基金监管及税务研讨会。
-- 置富产业信托 公布第三季业绩。
-- 博富临 公布全年业绩。
-- 俄铝 公布第三季业绩。
-- 伟易达 公布中期业绩。
-- 浙江沪杭甬 公布第三季业绩。
11月12日（周三）
--12:00 中华汽车 股东周年大会。
-- 领汇 公布中期业绩。
-- 敏华控股 公布中期业绩。
-- 腾讯控股 公布第三季业绩。
*11月13日（周四）
-- 中国黄金国际 公布第三季业绩。
-- 勇利航业 公布第三季业绩。
-- 宏利金融 公布第三季业绩。
-- 宝胜国际 公布第三季业绩。
-- 高鑫零售 公布第三季业绩。
-- 阳光油砂 公布第三季业绩。
-- 裕元集团 公布第三季业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。