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货币新闻 | 2014年 11月 5日 星期三 17:16 BJT

欧元区数据：10月综合PMI终值微升至52.1，显示企业活动成长疲软

欧元区10月Markit综合采购经理人指数(PMI)终值为52.1，仅略高于9月触及的10个月低点52.0。

虽然这是指数连续第16个月高于荣枯分水岭50，但其中付出不少代价。

产出价格分项指数由9月的48.5跌至47.1，为2010年2月以来最低。

“经济停滞威胁及通缩风险升高，将加大欧洲央行的压力，必须加强力度刺激欧元区需求，强化全面量化宽松的呼声，”Markit首席经济学家Chris Williamson称。

欧元区10月服务业PMI跌至七个月低点52.3。

新业务指数跌至近一年低位。企业预期指数跌至16个月低点57.2，上月为59.3。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋/于春红)
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