欧元区数据：10月综合PMI终值微升至52.1，显示企业活动成长疲软

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
欧元区10月Markit综合采购经理人指数(PMI)终值为52.1，仅略高于9月触及的10个月低点52.0。
虽然这是指数连续第16个月高于荣枯分水岭50，但其中付出不少代价。
产出价格分项指数由9月的48.5跌至47.1，为2010年2月以来最低。
“经济停滞威胁及通缩风险升高，将加大欧洲央行的压力，必须加强力度刺激欧元区需求，强化全面量化宽松的呼声，”Markit首席经济学家Chris Williamson称。
欧元区10月服务业PMI跌至七个月低点52.3。
新业务指数跌至近一年低位。企业预期指数跌至16个月低点57.2，上月为59.3。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋/于春红)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。