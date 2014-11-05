台湾债市：指标五年公债殖利率第三日走跌，反映标债利多

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北11月5日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周三下跌。交易员表示，上日的10年券标售结果，显示银行业持券意愿强烈，增加多方信心，五年公债殖利率连续第三日走跌。
交易员认为，虽然10年券标售利率在预估区间偏上缘，但银行业得标高于七成，大出市场意料之外，坚实了多方的信心，令持券信心大增。
〞接下来要等美国公布非农数据，看美债怎么走了。〞一位银行业交易员说。
他也表示，近期台债走势与美债相异，但预估五年券103/15期殖利率仍将在1.15-1.20%区间震荡。美国周五将公布非农就业数据，这将左右美债的走势。
上日标售的10年103/13R期公债 得标利率为1.658%。符合市场预估的1.63-1.66%。其中银行业得标比重74.57%、证券业14.86%。
美国公债收益率周二下跌，因欧盟执委会下调欧元区经济增长预估，令较高收益的美国公债的吸引力增强。指标10年期公债价格 升4/32，收益率报2.333%，从周一尾盘下跌1.5个基点。
预估指标公债主要交投区间： • 五年公债103/15 ：1.15-1.17% • 10年增额公债103/13R ：1.62-1.64%
本地时间1037时最新报价： • 103/15期五年公债殖利率跌0.87基点报1.1633%，成交48.5亿台币。 • 10年增额公债103/13R发行前交易跌2.0基点报1.6275%，成交41亿台币。
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