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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 10:43 BJT

台湾债市：指标五年公债殖利率第三日走跌，反映标债利多

路透台北11月5日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周三下跌。交易员表示，上日的10年券标售结果，显示银行业持券意愿强烈，增加多方信心，五年公债殖利率连续第三日走跌。

交易员认为，虽然10年券标售利率在预估区间偏上缘，但银行业得标高于七成，大出市场意料之外，坚实了多方的信心，令持券信心大增。

〞接下来要等美国公布非农数据，看美债怎么走了。〞一位银行业交易员说。

他也表示，近期台债走势与美债相异，但预估五年券103/15期殖利率仍将在1.15-1.20%区间震荡。美国周五将公布非农就业数据，这将左右美债的走势。

上日标售的10年103/13R期公债 得标利率为1.658%。符合市场预估的1.63-1.66%。其中银行业得标比重74.57%、证券业14.86%。

美国公债收益率周二下跌，因欧盟执委会下调欧元区经济增长预估，令较高收益的美国公债的吸引力增强。指标10年期公债价格 升4/32，收益率报2.333%，从周一尾盘下跌1.5个基点。

预估指标公债主要交投区间： • 五年公债103/15 ：1.15-1.17% • 10年增额公债103/13R ：1.62-1.64%

本地时间1037时最新报价： • 103/15期五年公债殖利率跌0.87基点报1.1633%，成交48.5亿台币。 • 10年增额公债103/13R发行前交易跌2.0基点报1.6275%，成交41亿台币。

以下为最新相关报导连结：

--中国数据：10月服务业PMI高位回调，就业分项录得七个月高点--汇丰

--《分析师观点2》台湾10月CPI稍低于预期，年底前央行料不会有升息举措

--《综述》出口下降导致美国贸易逆差扩阔，暗示第三季GDP增幅可能被下修 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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