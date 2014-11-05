航空产业：经济放缓及俄罗斯遭制裁冲击欧洲航空旅游--IATA

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透柏林11月4日 - 国际航空运输协会(IATA)表示，欧洲经济疲弱，加上持续对俄罗斯制裁，正冲击欧洲的航空旅游；同时油价下跌还要一段时间才能感受到，且可能甚至预示未来困难重重。
IATA在其月度乘客流量声明稿中表示，9月全球航空交通需求增加5.3%，略低于8月的上升6.3%。
IATA表示，碍于对冲策略，航空燃油价格下跌的影响还要一段时间才会显现。航空燃油占了航空公司三分之一的成本。
“如果航油价格下跌是因为石油需求下滑，而不是供应增加的话，这甚至可能是未来出现困难的指标，”IATA主管Tony Tyler表示。
IATA表示，所有地区均公布9月需求成长，整体承载率增加0.2个百分点至80.3%，但成长情况正在改变。
在欧洲，成长率从7%放缓至3.9%，反映了法国航空 机师罢工两周和经济前景走弱。
IATA目前预测，2014年全球航空公司营收为7,460亿美元，净利为180亿美元，净利润率为2.4%。
该协会表示，将在12月10日提供最新预测，以及对2015年的第一次展望。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。