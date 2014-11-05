英国数据：10月服务业PMI跌至17个月低点56.2，受经济不确定性拖累

虽然指数仍高于荣枯分水岭50，且高于过去平均水准，但这是英国近期一连串经济数据逊于预期的最新一笔。

Markit指出，目前看来，英国2014年第四季成长率可能约0.5%，低于第三季的0.7%。

Markit并称，英国经济成长率仍有可能进一步减弱。

Markit首席经济学家Chris Williamson表示，欧元区的多项隐忧、中国经济急速降温的风险、美国货币政策的不确性，以及地缘政治疑虑，都打压了10月服务业景气复苏。

“服务业成长放缓，直接打击了升息的可能，”Williamson称。

服务业的收费价格出现2013年5月以来首度下滑，尽管跌幅轻微，此外，投入价格增幅放缓。