英国数据：10月服务业PMI跌至17个月低点56.2，受经济不确定性拖累

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
虽然指数仍高于荣枯分水岭50，且高于过去平均水准，但这是英国近期一连串经济数据逊于预期的最新一笔。
Markit指出，目前看来，英国2014年第四季成长率可能约0.5%，低于第三季的0.7%。
Markit并称，英国经济成长率仍有可能进一步减弱。
Markit首席经济学家Chris Williamson表示，欧元区的多项隐忧、中国经济急速降温的风险、美国货币政策的不确性，以及地缘政治疑虑，都打压了10月服务业景气复苏。
“服务业成长放缓，直接打击了升息的可能，”Williamson称。
服务业的收费价格出现2013年5月以来首度下滑，尽管跌幅轻微，此外，投入价格增幅放缓。
10月综合PMI跌至56.4，为2013年6月以来低位。上月为58.1。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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