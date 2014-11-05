表格：欧元区9月零售销售较上年同期增长0.6%，逊于预估的增1.2%

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透布鲁塞尔11月5日 - 欧盟统计局周三公布：
* 欧元区9月零售销售较前月下滑1.3%--欧盟统计局(路透调查预估为下滑0.8%)
* 欧元区9月零售销售较上年同期增长0.6%--欧盟统计局(路透调查预估为增长1.2%)
* 欧元区8月零售销售较上月增幅从1.2%下修为0.9%，较上年同期确认为增长1.9%
以下为详细数据
14年
欧元区18国
零售销售 4月 5月 6月 7月 8月 9月
较上月(%)
(经季节调整) 0.1 0.2 0.4 -0.3 0.9 -1.3
较上年同期(%)
(经工作日调整） 1.7 0.5 2.0 0.7 1.9 0.6 (完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。