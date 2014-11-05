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货币新闻 | 2014年 11月 5日 星期三 18:09 BJT

表格：欧元区9月零售销售较上年同期增长0.6%，逊于预估的增1.2%

路透布鲁塞尔11月5日 - 欧盟统计局周三公布：

* 欧元区9月零售销售较前月下滑1.3%--欧盟统计局(路透调查预估为下滑0.8%)

* 欧元区9月零售销售较上年同期增长0.6%--欧盟统计局(路透调查预估为增长1.2%)

* 欧元区8月零售销售较上月增幅从1.2%下修为0.9%，较上年同期确认为增长1.9%

以下为详细数据

14年

欧元区18国

零售销售 4月 5月 6月 7月 8月 9月

较上月(%)

(经季节调整) 0.1 0.2 0.4 -0.3 0.9 -1.3

较上年同期(%)

(经工作日调整） 1.7 0.5 2.0 0.7 1.9 0.6 (完)
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