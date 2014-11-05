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货币新闻 | 2014年 11月 5日 星期三 17:07 BJT

表格: LME金属库存最新变化--11月5日

路透伦敦11月5日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：
    
    品种             最新库存            变动
      铜              160,350          -1,750
      锡               10,270             -45
      铅              224,675          -1,875
      锌              702,525          +7,925
      铝            4,436,575         +15,425
      镍              385,860            持平
    铝合金             26,740             -40
    NASAAC             73,720            -100
     
    *NASAAC为北美特种铝合金。(完)
          
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>        
 品种  库存数据     库存分布          品种   库存数据       库存分布
 铜    <MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GR     铅   MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
       >            D>                                      
 铝    <MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GR     锡   MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
       >            D>                                      
 锌    <MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GR   铝合   MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
       >            D>                   金                 
 镍    <MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GR  NASAA   MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
       >            D>                                      
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 龚芳; 审校 高琦)
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