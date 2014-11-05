中国基金：天弘基金余额宝力保“双11”期间流动性，料未来收益约4%

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海11月5日 - 中国“双11”(11月11日)电商节临近，电子支付平台支付宝及其理财产品余额宝亦将面临支付高峰。管理余额宝产品的中国天弘基金管理公司周三表示，已利用大数据对于客户申赎情况有了深入理解，并已做好预案，因此基金在“双11”期间的流动性风险可以提前化解。
余额宝挂钩天弘增利宝货币基金，公司新闻稿引述基金经理王登峰称，未来国内货币政策将延续定向宽松态势，央行将持续向市场注入流动性，财政政策将逐渐放松以托底经济。货币基金收益继续向正常水平稳步回归是必然趋势，估计未来会在4%上下徘徊。
周二，余额宝的七日年化收益率为4.056%。
“我只需要重点关注三个数字：用户数、转化率和客单价，”他说，投资团队和公司电商、大数据中心有着密切的沟通机制，能够及时沟通反馈影响投资的各种重要信息。他们可以借助这些数据以及运营活动的执行情况，精准地计算出申购赎回数额。
“为了安全起见，还会在这个赎回量的基础上加一个安全垫，就有效解决双十一的流动性问题了。”他表示，半年前他们就在为“双11”做准备，近半年来都在陆续安排资金在“双11”前后到期，充分保障基金流动性。
他指出，由于“双11”的赎回是可预测、提前已知、并已做好充分预案的事项，因此基金的流动性风险完全可以提前化解，余额宝在“双11”期间的流动性无忧。
天弘增利宝基金是国内最大的基金，三季度末规模为5,348.93亿元人民币，平时每天都有上百亿元的申赎发生。而11月11日这个中国传统的电商节，更会吸引巨额的资金流动。去年“双11”，光阿里巴巴 旗下天猫网单日销售额就达350亿元纪录新高，今年有望再创新高。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。