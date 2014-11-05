中国基金：天弘基金余额宝力保“双11”期间流动性，料未来收益约4%

路透上海11月5日 - 中国“双11”(11月11日)电商节临近，电子支付平台支付宝及其理财产品余额宝亦将面临支付高峰。管理余额宝产品的中国天弘基金管理公司周三表示，已利用大数据对于客户申赎情况有了深入理解，并已做好预案，因此基金在“双11”期间的流动性风险可以提前化解。

余额宝挂钩天弘增利宝货币基金，公司新闻稿引述基金经理王登峰称，未来国内货币政策将延续定向宽松态势，央行将持续向市场注入流动性，财政政策将逐渐放松以托底经济。货币基金收益继续向正常水平稳步回归是必然趋势，估计未来会在4%上下徘徊。

周二，余额宝的七日年化收益率为4.056%。

“我只需要重点关注三个数字：用户数、转化率和客单价，”他说，投资团队和公司电商、大数据中心有着密切的沟通机制，能够及时沟通反馈影响投资的各种重要信息。他们可以借助这些数据以及运营活动的执行情况，精准地计算出申购赎回数额。

“为了安全起见，还会在这个赎回量的基础上加一个安全垫，就有效解决双十一的流动性问题了。”他表示，半年前他们就在为“双11”做准备，近半年来都在陆续安排资金在“双11”前后到期，充分保障基金流动性。

他指出，由于“双11”的赎回是可预测、提前已知、并已做好充分预案的事项，因此基金的流动性风险完全可以提前化解，余额宝在“双11”期间的流动性无忧。