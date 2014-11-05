港股业绩：港交所第三季净利同比增7%，因成交量上升带动收入增加

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透香港11月5日 - 按市值计亚洲最大交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所） 周三公布，今年第三季净利同比增长7%，因成交量上升带动收入增加。
公告显示，港交所于2014年7-9月净利为12.87亿港元，上年同期则为12亿港元。1-9月净利按年增长4%，至36.54亿港元。
虽然沪港通尚未启动，但大市气氛转好，交投增加。港交所第三季的股本证券产品的平均每日成交金额按年增长4%，旗下伦敦金属交易所（LME）的平均每日成交量亦升4%。
港交所重申，尚未取得启动沪港通的相关批准，因此并无实施的确实日期。
港交所早盘收升0.06%，报173.2港元；大市恒生指数 则跌0.51%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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