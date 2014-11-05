港股业绩：港交所第三季净利同比增7%，因成交量上升带动收入增加

路透香港11月5日 - 按市值计亚洲最大交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所） 周三公布，今年第三季净利同比增长7%，因成交量上升带动收入增加。

公告显示，港交所于2014年7-9月净利为12.87亿港元，上年同期则为12亿港元。1-9月净利按年增长4%，至36.54亿港元。

虽然沪港通尚未启动，但大市气氛转好，交投增加。港交所第三季的股本证券产品的平均每日成交金额按年增长4%，旗下伦敦金属交易所（LME）的平均每日成交量亦升4%。

港交所重申，尚未取得启动沪港通的相关批准，因此并无实施的确实日期。

港交所早盘收升0.06%，报173.2港元；大市恒生指数 则跌0.51%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)