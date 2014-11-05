台湾货币市场：短率持平在低位，月初市场资金宽裕待央行冲销

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 短率持在低位不变
* 央行减少收受部分银行28天期存单
* 资金前景平稳暂无波动
记者 林妙容
路透台北11月5日 - 台湾银行间短率周三持在上日的低位交投。资金调度人士表示，台湾央行上日减少收受部分银行到期的28天存单申报，令市场资金水位再度走高，且月初资金需求持续低迷，短率没有走高空间，只能在低位区徘徊。
交易员指出，此次台湾央行一年期存单标售多数由外商银行取得，部分未得标或得标量较少的本地银行，在上日一年存单交割的同时，原有的28天存单申报遭到央行砍除部分部位，只能转而申报央行隔夜存单。
〞今天拆出方生意清淡，昨天央行又砍了一些(28天存单)。〞一位民型银行资金调度人士说。
交易人士指出，央行隔夜存单与28天存单的利差达到约48基点，银行除了有利差损失外，因隔夜资金今日再度释出到市场上，银行得再为余钱重觅去化管道，都造成市场极度宽松。
他们指出，预估本周的资金情势都将宽裕平稳，本月中旬以前利率估难有明显变化。月中之后则视月底因素是否渐次发酵。
台湾央行周一公布标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.629%，结束此前连四次标售走升，且低于市场预期的0.64-0.655%。
本地时间11:48时：
--台币兑美元 升5.1分报30.487。
--台湾加权股价指数 跌0.26%，报8,965.91点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.386%；今日区间暂落在0.386-0.388%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间暂在0.388-0.445%，上日为0.380-0.450%。
**短票利率大致持平**
短票市场方面，票券商指出，月初企业短票发行量不足，即使银行因短钱充裕有意购入，但券源不足造成交易清淡，利率则维持在低位区没有明显变化。
他们指出，大型银行开出的月内短票利率平稳在0.61%，让市场上的月内交投利率都稳在0.60-0.61%，跨月短票则稍高，略有议价空间。
〞市场就是钱多票少，一早就平(弥平缺口)了。〞一大型票券商交易员说。
今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60-0.61%，和上日相同；跨月短票利率主要在0.62%，亦无甚变化。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.611%，较前日的0.607%微幅上扬。
今日央行存单到期金额为2,366亿，存单发行金额待稍晚公布。
本周央行存单到期总额为1兆594.3亿台币，其他交易日落点分别为周四2,249.3亿及周五39亿。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为334亿台币，累积超额准备为334亿台币、加计前期1%的超额准备为1,040亿台币。
**附买回利率平稳**
台湾债券市场公债附买回(RP)利率大致平稳，交易商指出，投信、寿险的资金都相对充裕，资金充沛，债券附买回市场利率稳在低位。
交易员表示，投信申购款源源不绝，寿险业者也不再自市场抽钱，到期可续做，市场资金动能相当充裕。
〞寿险、投信都多钱，都卖到券不够、推掉蛮多的了。〞一位大型票券商交易员说。
今日虽有台湾工银金融债交割，金额15亿台币。但交易员称此影响市况不大。
本周公司债交割因素偏少，周五(7日)有健乔信元 可转换公司债发行，金额5亿台币，另外还有350亿台币的103/13增额发行公债交割。
今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，利率持平上日；公司债今日成交0.63-0.64%，同样持平。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%；票券商的极短天期利率在0.48-0.50%。主要成交利率约同上日。(完) (集体采写 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。