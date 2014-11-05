《KEMP专栏》沙特并未宣布开打数量战

不过，很大程度上讲，沙特阿美的定价策略是被动反应而非主动出击。该公司根据当前及预期的市场状况而调整价差，目的是维持公司出售石油的竞争力。

最好的状况下，沙特阿美能够通过调整价差，来小幅增加或减少对市场的供应，以及改变各个地区之间的销售分配。

但沙特阿美的价差调整，多数是出于应对外部事件(如精炼需求和其他竞争对手等级原油的供应情况)的需要，而非沙特的策略。

沙特对这三个地区的石油销售分配，一段时间下来呈现出很高的稳定性(与价差形成强烈对比)。

以美国为例，6-8月，沙特阿美的原油显得过于昂贵，日均出口量减少了将近70万桶。

和其他石油销售方一样，为了部分扭转这种情况，沙特阿美缩减价差以增加其石油的吸引力。

降价将加剧美国页岩油生产商承受的竞争压力，但那是政策的间接结果，而非主要目标，主要目标在于维持市场份额。

不管怎样，根据美国能源资料协会(EIA)数据，美洲在沙特2013年石油出口中的占比不到20%。

在占比更大的亚洲市场，沙特阿美实际上已经上调12月份原油价差每桶约一美元。亚洲占沙特2013年石油出口的份额高达近70%，沙特阿美的石油在该地区一直很有竞争力。

调整针对美国市场的价差并不表明，沙特阿美对美国页岩油生产商或其他石油出口国宣布开打数量战。(调高对亚洲的价格也不代表采取相反策略)