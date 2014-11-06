港报社评：奥巴马跛脚，环球经济自求多福--经济日报11月6日

美国共和党夺参众两院控制权，奥巴马政府陷跛脚。美国虽仍可续弱复苏，惟奥巴马已难再牵头环球振经济，欧日与新兴国惟自求多福，中国却有更大空间，增全球经贸事务影响力。

总统奥巴马所属的民主党在中期选举失利，共和党全夺参众两院控制权，此预视仍有两年任期的奥巴马，势成跛脚总统，内政举步维艰。外界更关注奥巴马跛脚，对美国复苏以至全球经济，将带来怎样的冲击。

但奥巴马沦跛脚鸭，对环球经济恐添阴霾，因在国会拦阻下，他已缺乏能力当协调全球经济的牵头角色。全球经济减速，却又群龙无首，各国惟有各师各法，自己经济自己救。

此如欧盟与日本等发达国，在难望奥巴马协调施援下，要摆脱通缩与衰退威胁，又苦无其他有效对策下，势只有不断自行加码量宽，全力印钞救经济。欧日等发达国印钞缺乏协调，愈印愈滥，环球泛滥热钱势更易增难减。

至于不少新兴国经济曾以美国马首是瞻，但在奥巴马无力掌舵下，现在惟有自求多福，尤其美国储局已结束买债、正步向加息，到底热钱会否大撤新兴国、新兴国会否竞相贬值打货币战，甚至会否惹大鳄狙击新兴国货币，现金融动荡，各国只能自谋解决，难望奥巴马出手相助。

此形势对中国有弊亦有利，弊的固是要如其他新兴国般，须自行应付外部冲击。利的却是美国在全球经济的领导力减弱下，中国有更大空间藉经贸外交，在全球肩负更积极的经济大国角色。

此如中国拟在下周举行的亚太经合组织峰会，启动亚太自贸区（FTAAP），挑战美国牵头的跨太平洋伙伴关系协议（TPP），又如中资企业将在墨西哥建高铁，中国正藉高铁外交拉拢美国后院的中南美洲，以及东南亚、中亚、非洲多国，换取更强的经贸关系，可助提升中国在全球尤其经贸事务上的影响力。

奥巴马领袖光环失色，各国经济势各自为政，固为全球复苏增添更多变数，惟此却为中国打开更大外交空间提供契机，成奥巴马失势的意外得益者。 (A10)

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