港报社评：为光环拒退场，害社会也害民主--星岛日报11月6日

占领行动不断流失民心，理工大学社会政策研究中心的民意调查显示，超过七成受访者认为示威者现在就要退场，当中不认同学生民主理念的人士，觉得坚持占领犯下策略大错。如果学生视争取民主为长期行动，就不能斤斤计较短期成效和个人荣辱，要当机立断改变策略，停止于民主运动无益、于社会有害的行动。

三年前的＂占领华尔街＂行动，搞得沸沸扬扬，但不能促使美国政府即时改变甚么政策。

本港的占领行动组织者，显然没以此为监，在达到超预期效果后，却不知所进退。占领行动的困局，是民意早已逆转，中央态度强硬，根本不会有公民提名选举特首，而行动对社会的伤害却不断加深。学生组织希望派人上北京与中央领导人对话，只是钻进死胡同，难为这个愈来愈失民心的行动提供新动力。

现时连不少同情学生立场的人，由知名泛民人物到基层小市民，都希望学生退场。有当初支持占领行动的学者，现在引述内地民运先驱胡平的话，指投身一场运动＂决不仅仅是为了拯救自己的灵魂……为了让全世界向我们致敬……更重要的是……为了取得实实在在的成功＂，希望学生以＂战略理性＂调整策略。

对学生来说，坚持这个损害法治的错误策略，会得到少数死硬分子的支持，免被他们批评为＂出卖＂和＂背叛＂，可保住头上光环，但却愈来愈背离民意，愈来愈孤立，到光环褪色，反而会成为香港长期争取落实民主的负累。(A04)