港报社评：奥巴马沦为跛脚鸭，中国梦可望减干扰--信报11月6日

美国举行的中期选举大局底定，总统奥巴马所率领的民主党一如所料陷入颓势，共和党在选民不满现届政府施政的情况之下，赢得参议院和众议院多数议席，从而重夺失落多年的两院控制权，虽然所得的议席并非压倒性的三分之二绝大多数，无法取得终极否决权，但奥巴马政府在余下两年任期将会沦为跛脚鸭已是不争的事实。

这次中期选举被视作对奥巴马政绩的全面检视，如今的投票结果反映，选民不认为他是一位称职的好总统，特别是还未能带领美国走上经济稳健复苏之路，尽管失业率回落至6%，但人民难以回复金融海啸之前的好日子。

既然奥巴马沦为跛脚鸭，那么中国大概可以松一口气，至少未来两年将不会受到美国过分咄咄逼人的沉重压力。中美之间＂斗而不破＂的局面不但将会持续下去，而且更加有利于国家主席习近平所倡议并构建的新型大国关系，两国合作势将多于对抗。

这次在北京举行的APEC，中方将推动亚太自贸区建设，完成制定《亚太经合组织推动实现亚太自贸区路线图》，促进自贸区互动，加强对亚太自贸区的分析研究，大力开展自贸区谈判能力建设。中方亦会推动各方同意，将APEC领导人关于＂不采取新的贸易投资限制措施＂的承诺延至2018年。

早前有报导指出，中美双方在APEC会议上既有合作亦有博弈，可能上演一场争夺亚太地区贸易主导权的暗战，中方所推动的亚太自贸区有机会在美国施压之下触礁，原因是美国谋求推动泛太平洋战略经济伙伴关系协议（Trans-Pacific Partnership，TPP）。

假如这样的暗战在APEC展开，现在已是世界第二大经济体的中国未必一定落于下风，毕竟以奥巴马目前的形势而言，让中国成为朋友远胜于成为敌人。

APEC的亮点肯定是奥巴马和习近平促膝长谈，一如去年在美国加州安纳伯格庄园的会晤，双方为中美关系谋划良好的愿景，且看习近平经常放在嘴边的＂中国梦＂能否减少几分外来干扰。(A02)

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