港报社评：断症勿靠手掌撞脑袋，占领缘由应客观调查--明报11月6日

占领运动仍然未知何时、以什么方式结束，不少人已经为今次事件断症，并开出药方，即使侧重点不同，都一致认定与青年人有关。青年人不满现状，是导致今次运动的主要因素之一。现在对占领断症和处方的人士，不知道对＂青年问题＂有多深入研究与认知？

为占领运动断症，特首梁振英认为青年人不满楼价高和缺乏向上流动的机会，他表示明年1月发表的施政报告，会提出加强青年工作的具体政策措施。

这些断症和处方，分属物质和非物质层面。不过，即使推动了这些工作，只涉及青年人对现状不满的一部分，他们的心思和关注，绝不仅于此。

先说物质层面。现在的青年人，是历来生长在物质较富裕的一代，即使综援家庭的孩子，他们获得的支援，其父执辈都难以比拟。

至于非物质层面，最近几年青年人在一些抗争行动的表现，其实已经显露出来。他们与上一代相比，显得更少计算，抗争手法愈趋激越。

占领运动是近50年以来，香港最严重的社会抗争行动，是深层次问题的总爆发，青年人担当重要角色。政府应该组织调查委员会，全面调查占领运动的种种切切、各方各面，然后制订良方善策，逐步、彻底解决沉积的问题。中央也不宜偏信今次占领运动，都因为外部势力干扰和破坏所致，应该责成特区政府做全面调查，然后共同面对，为香港的长治久安，切实找出病因和正确治理之道。(A05)

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