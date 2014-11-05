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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 17:55 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月5日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *葛洲坝 50 15 9 11/6-11/7簿记 招商银行 AAA 11/10 11/11

工商银行 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

======================================================================================= *本溪北营 30 30 12 11/11簿记建档 广发银行 AA 11/12 11/13 钢铁集团 民生银行 ======================================================================================= 北大方正集团 80 30 12 11/6簿记建档 北京银行 AAA 11/7 11/10

建设银行 ======================================================================================= 渤海证券 25 10 3 11/6招标 招商银行 AA 11/7 11/10

招商证券等 ======================================================================================= 岚桥集团 10 4 12 11/7簿记建档 南京银行 AA 11/10 11/11 ======================================================================================= TCL集团 60 2 6 11/7簿记建档 国开行 AA+ 11/10 11/11

进出口行 ======================================================================================= 湖北省长江 8 4 12 11/7簿记建档 平安银行 AA 　　11/10 11/11 产业投资集团 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *山东三星集团 10 3 3 11/12簿记建档 兴业银行 AA 11/13 11/14 ======================================================================================= *亨通集团 5 5 5 11/12簿记建档 中信银行 AA 11/14 11/17 ======================================================================================= *新疆前海 9 4 5 11/10簿记建档 浦发银行 AA 11/12 11/13 集团 ======================================================================================= 江苏南通 12 2 3 11/6簿记建档 浦发银行 AA- 11/10 11/11 三建集团 ======================================================================================= 南京国资投资 40 20 5 11/6簿记建档 交通银行 AAA 11/7 11/10 管理控股(集团) 南京银行 ======================================================================================= 天津港集团 15 15 7 11/6簿记建档 招商银行 AAA 11/7 11/10

中国银行 ======================================================================================= 天津港集团 15 15 7 11/6簿记建档 招商银行 AAA 11/7 11/10

建设银行 ======================================================================================= 神火股份 24 8 5 11/6簿记建档 光大银行 AA 11/7 11/10

（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权） ======================================================================================= 湖南省高速公 49 29 5 11/7簿记建档 浦发银行 AAA 11/7 11/10 路建设开发总公司 ======================================================================================= 华能集团 50 25 10 11/7簿记建档 光大银行 AAA 11/7 11/10

工商银行 ======================================================================================= 扬州经济技术 9 3 5 11/7簿记建档 平安银行 AA 11/10 11/11 开发区开发总公司 ======================================================================================= 山西乡宁 6 6 3 11/11簿记建档 工商银行 AA- 11/12 11/13 焦煤集团 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 吴芳； 审校 丁淑琴)
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