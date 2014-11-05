《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *葛洲坝 50 15 9 11/6-11/7簿记 招商银行 AAA 11/10 11/11
工商银行 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
======================================================================================= *本溪北营 30 30 12 11/11簿记建档 广发银行 AA 11/12 11/13 钢铁集团 民生银行 ======================================================================================= 北大方正集团 80 30 12 11/6簿记建档 北京银行 AAA 11/7 11/10
建设银行 ======================================================================================= 渤海证券 25 10 3 11/6招标 招商银行 AA 11/7 11/10
招商证券等 ======================================================================================= 岚桥集团 10 4 12 11/7簿记建档 南京银行 AA 11/10 11/11 ======================================================================================= TCL集团 60 2 6 11/7簿记建档 国开行 AA+ 11/10 11/11
进出口行 ======================================================================================= 湖北省长江 8 4 12 11/7簿记建档 平安银行 AA 11/10 11/11 产业投资集团 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *山东三星集团 10 3 3 11/12簿记建档 兴业银行 AA 11/13 11/14 ======================================================================================= *亨通集团 5 5 5 11/12簿记建档 中信银行 AA 11/14 11/17 ======================================================================================= *新疆前海 9 4 5 11/10簿记建档 浦发银行 AA 11/12 11/13 集团 ======================================================================================= 江苏南通 12 2 3 11/6簿记建档 浦发银行 AA- 11/10 11/11 三建集团 ======================================================================================= 南京国资投资 40 20 5 11/6簿记建档 交通银行 AAA 11/7 11/10 管理控股(集团) 南京银行 ======================================================================================= 天津港集团 15 15 7 11/6簿记建档 招商银行 AAA 11/7 11/10
中国银行 ======================================================================================= 天津港集团 15 15 7 11/6簿记建档 招商银行 AAA 11/7 11/10
建设银行 ======================================================================================= 神火股份 24 8 5 11/6簿记建档 光大银行 AA 11/7 11/10
（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权） ======================================================================================= 湖南省高速公 49 29 5 11/7簿记建档 浦发银行 AAA 11/7 11/10 路建设开发总公司 ======================================================================================= 华能集团 50 25 10 11/7簿记建档 光大银行 AAA 11/7 11/10
工商银行 ======================================================================================= 扬州经济技术 9 3 5 11/7簿记建档 平安银行 AA 11/10 11/11 开发区开发总公司 ======================================================================================= 山西乡宁 6 6 3 11/11簿记建档 工商银行 AA- 11/12 11/13 焦煤集团 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 吴芳； 审校 丁淑琴)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。