港报财经评论：拓展飞机租赁，长实可增利润--经济日报11月6日

拓展飞机租赁，长实可增利润/林瑞芬

日本放水对港股的刺激犹似烟花，灿烂后归平静。港股反弹受制50天线而回，昨跌0.6%至23,695，国指跌1%至10,622，大市成交额671亿港元。恒指始终受制50天线24,000，忌补裂口失守23,570。财险 承中国太平 以大折让供股，集资逾72亿人民币，内险股昨整体受累而回。深圳国际 则以每股11港元配售，集资逾19亿港元，昨回5%至11.42港元。盈利向佳的中外运 则有中国内地报道其母公司旗下中外运广西公司有负责人涉嫌违法犯罪而被洗仓，昨一度低见4.26港元急插28%，午市停牌报5.15港元，全日报跌13%，乃意外之灾，公司宜尽快披露详情释虑。

10月份的汇丰香港采购经理指数（PMI）为47.7，低于9月份的49.8，并急跌至2011年9月以来最差，显示香港私营企业的经营环境明显恶化。政治示威事件持续，气氛太沉重，恐怕港股底子再够，始终会一点一点被消耗，还望有识之士能解困。香港的前景短期、中期变得黯淡，惟有放眼世界！

受长实 也涉足飞机租赁市场，中国最大独立飞机出租商中国飞机租赁 昨抽升10%至8.72港元。长实刚公布向多间飞机租赁商GECAS、NAS Holdings、BOC Aviaion等收购共45架飞机，同时长实与MCAP以六四比例组成合营JVA以认购最多15架飞机资产组合，共涉资26.26亿美元。完成后，预期将为集团建立有利平台以进一步拓展飞机所有权及租赁业务，这项新业务的发展无疑是全球化部署的最新力作，可望回避只集中单一地区发展的风险，又离不开集团一向以来以“租”为本的经营本色。

如果了解李氏经营的方针，以往发展地产除部分出售外也可以部分拥有作收租；和黄 拥有的港口码头也具同一概念，每日都有货物运出运入，要用港口码头设施就要交服务费如每日收租；同样，旗下超市连锁店，日日开门，货主要交上架费，又等同每日交租金；至于阿仔间电讯盈科 ，拥有通话设施的资产，用户就要每月交电话或宽频用量费，如同每月交租；电能 拥有发电厂，大家也是每月交电费，如交租金来换取电力服务。今次李氏看中飞机租赁业务，又是拥有了飞机资产再出租给飞机营运公司经营收租的概念，飞机租赁资产具有长期、稳定的回报特质。(B07)

季绩大翻身，航运股复苏/余少文

大市昨日回落，但上落格局未变，惟见中国推动丝绸之路“一带一路”，有理由相信利好航运股，尤其第三季业绩逆转，航运业可以复苏。中国内地股市继续偏软，国企指数则跌105点或1%，收报10,622点，成交额117亿港元，只有25%主板H股可以逆市上升，又以建材股表现较好；而红筹指数跌54点或1.2%，收报4,468点，成交额52亿港元，航运、港口等股份表现较佳。随着APCE召开，相信国家主席习近平过去一年提出新丝绸之路梦，会继续对外推销这“一带一路”中的丝绸之路经济带和海上丝绸之路，前者打通从太平洋到波罗的海的运输大通道，将中国过剩的产能“走出去”，同时又会向外输出装备、技术等；后者面向东盟，将中国和东南亚国家临海港口城市串连起来。

媒体指出中国计划设立一个规模达1,000亿人民币的基金，为新丝绸之路中的基础设施建设筹措资金，资金将用于新建和扩建中国部分省份的铁路、公路以及管道，以此推动陆路和水路的贸易往来。并且会重点投资在六省六港，包括两广、苏浙、福建和新疆，以及连云港、宁波、泉州、厦门、广州、北部湾等港口。尽管中国由作出规划到实际政策出台会长达多年，但至少对华东和华南等沿海省市和港口带来机遇，最直接会认为利好航运和港口等行业，又会带动区内经济，或是航运股第二季开始回升的原因之一。

其实，日前都指出，航运业或在复苏，因为第三季业绩合计录得22亿人民币利润，最大贡献者是中国远洋 ，即使剔除中远洋的特殊收益，中远洋第三季仍然可以录得盈利。综合航运及相关的H股中，只有广州广船 录得季度亏损，也是连续三季亏损，惟其获母公司注资下，未来业绩前景又似乎可以憧憬。当然，中集集团 和大连港 自发H股或发A股以来，季度盈利未断缆，是航运及相关股份中表现最好，中海发展和中海集运 第三季转亏为盈，其中中海发展又发出全年盈喜，料今年可以转亏为盈，由于其首三季只赚8,500万人民币，受惠第三季获财政部的拆船补贴，但集团提早盈喜，料其第四季录得盈利颇高，有力扭转去年第四季蚀11亿人民币的劣绩。(B05)