港报财经评论：拥抱东瀛投资机遇--信报11月6日

拥抱东瀛投资机遇/习广思

油价急挫至每桶76.8美元，金价每盎斯再跌23.7美元，报1,144.6美元。市场先生话你知不用想通胀了，应该为怎样迎接无通胀或通缩的年代而做好准备。中央银行家见到这样的环境都很烦恼，今天欧洲央行议息，不妨看看有没有新猷，会否跟随日本加码量化宽松。美元指数昨天再破前高，即是非美元货币全面下滑，由9月开始，美元劲升，10月一度回气，之后好快又向上。上周五日本加码量宽后，美元升势加速，像这样单边趋势的确少见，掌握得好，大家相信已赚到盘满砵满，是故老习近月同大家讲炒汇好玩过炒股，特别是港股。

港股现时愈来愈大陆化，忽然来个中国版马歇尔概念，中港疯炒铁路股、工程股，这些所谓概念有几多可以变成盈利或现金流？通常都不会。近年有大量这类由北面吹来的概念风，结果都是一阵风而已，勿过分认真。中国人投资，若成世都只讲概念，最后只会得个吉，无盈利、无现金流增长的股票，千祈勿作长期投资。始终是那一句，今时今日香港人的投资组合，要资产及市场多元化。上周日本央行加码放水后，行长黑田东彦昨天再度开腔，强调会尽一切可能扭转国民通缩的心态，央行的行动不论质与量都与过往不同。上周五的加码量宽尽显了央行达致2%通胀率的承诺与决心。

日本央行过往曾因政府施压而放松货币政策，但总是颇不情愿地进行，规模不足，持续性成疑，所以黑田说今次行动与以往不同，颇有缸瓦船打老虎的味道。日本人过去20年不断面对着通缩风险，应该对此先知先觉。市场好快收到黑田的讯息，日圆昨天由回吐转为急升，冲破114水平，连带其他非美元货币也受拖累而回落。美元指数再升破前高，截至昨晚8时报87.5。日本央行昨天公布10月货币基础增长达39.6%，未来一段日子日本货币基础都会以约30%的速度增长，日圆不跌才怪。日圆大贬值，当地旅游是受惠行业之一，访日旅客主要来自亚洲，特别是中港台，今年首9个月访日国际旅客按年增长26%，中国旅客增长80%，台湾、香港旅客分别增27%及20%。相比之下，原是最大旅客来源的南韩却只升3%，看来汇率帮了不少忙。(B02)

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美元兑日圆挑战115关口/苏子

目前汇市焦点仍在日圆身上。自上周五日本央行突然宣布加大QE规模后，美元兑日圆已急升逾6%，暂时最高曾见114.50日圆水平，此高位已经升至114/115日圆的关键阻力区内。以目前美元兑日圆的上升动力来看，相信稍后应可继续创新高并挑战115日圆心理关口。留意目前美元的强势，只是集中在日圆身上，美元兑其他主要非美元货币其实仍在近期的波动范围内争持，暂时未见出现重大突破，这反映市场正在押重注日圆会再急挫。由于美元兑日圆现水平与115日圆心理关口相距只有大约百余点子，因此，市场上不少分析师及投资者也深信，稍后美元兑日圆将不难升越此关口，并进一步朝着120日圆心理关口迈进！美元兑日圆稍后能否如市场所料般顺利破关而上，最重要是看美汇指数能否企稳在87.50短线阻力位以上波动及收市，若乏力企稳之上，预料美元兑日圆相信较难一举升越115日圆心理关口，短期内预料会在112至115日圆区域内整固一段较长时间。

认识大部分对汇市有认识的投资者也相信，美元兑日圆应有力升越115日圆心理关口，至于破位后的上升目标却意见不一，但绝大部分也相信有力再升。汇价即使顺利升越115日圆心理关口，但当触发此关口以上的止蚀买盘后，或会出现获利回吐，使115日圆关口可以得而复失，呈现技术上的所谓假突破走势陷阱。

由于上周日本央行议息口突然宣布扩大QE规模，因此，今日欧洲央行的议息结果将会成为市场焦点所在。目前市场预期欧洲央行按兵不动的机会较高，原因是市场相信央行仍需时间评估上月指出QE措施后的成效有多大。不过，市场将会高度注视欧洲央行总裁德拉吉于会后记者会上的言论。若言论暗示央行未来如日本央行般，仍有需要继续扩大QE规模，相信届时欧罗兑美元势必破关而下，朝着1.225/1.23美元支持区迈进。此外，今日英伦银行亦会议息，预料会与欧洲央行一样按兵不动，但由于英伦银行不大可能推出QE措施，故相信议息后英镑兑美元将会止跌回升，再次挑战1.60美元关口。(B09)

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