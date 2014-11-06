《香港报摘》--信报11月6日

* 头版头条：

--大埔白石角地皮卖价低位喘定，政府重推曾流标的该区科进路用地，由近月抢地态度积极的亿京发展以约25.43亿元投得，每方尺楼面地价约3552元，较同区今年5月以低价每方尺3300元批出的科研路用地仅高约7.6%，并是该区7年来批出7幅地皮中的次低。

* 其他：

--滙丰公布香港采购经理人指数（PMI），10月PMI由9月的49.8回落至47.7，连续第3个月低于50盛衰分界线，也是2011年9月以来逾3年的最低水平。滙丰调查中，受访企业普遍认为，香港私营企业恶化的主要原因是因为地区政治示威事件持续。

--港交所 资料显示，郑裕彤家族旗下的周大福企业于10月31日在场外以均价每股0.09美元，买入4.96亿股绿森集团 股份，涉资逾4,465万美元，周大福企业持好仓62.82%，成为绿森大股东。

--截至9月底止，市值265亿元的中芯国际 第三季纯利4752万美元，折合约3.7亿港元，按年增长11.8%，按季倒退16.3%。市值7亿元的先进半导体 同期纯利虽然仅2512.2万元人民币，但按年大增85.6倍，但预期第四季销售额将下降。

--由于香港、东南亚及中东市场转弱，佐丹奴 截至9月底止第三季度销售额12.83亿港元，按年减少4%。期内同店销售按年跌6%，为削减亏损及品牌形象欠佳门店，季内净关店74间。

--继上海商业银行日前推出低门槛的税贷后，华侨永亨信用财务迅速调低其税贷利率最多达19基点迎战，新客户及特选客户可享实际年利率低至1.68厘，为目前全城最低。