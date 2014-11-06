《香港报摘》--其他报摘重要消息11月6日

*明报： --创业板今年交投量创下新高，单计今年第三季，创业板股本证券产品平均每日成交金额为7亿元，按年大升1.79倍，相对主板则按年微升4%至524亿元，至于股本证券集资总额亦按年急增2.2倍至6,114亿元。 *苹果日报： --「无牌」的香港电视 宣布，与腾讯旗下腾讯视频签订网上播放权的独家协议，成为港视自制剧集在内地的独家网上播出平台。 --中国联通 董事长常小兵昨日于四川表示，明年将投放50亿元至60亿元人民币用于手机补贴和终端酬金，明年目标是出售1亿部4G手机，向拥有4,000万4G用户的中移动 部署反击。 *东方日报：: --德银发表研究报告，引述资深地产界人士王文彦表示，楼市下行周期临近，本港楼价由高位至谷底下跌幅度或达40%。近期发展商以优惠及回赠「变相减价」卖楼，亦反映发展商看淡楼市的前景。 --去年遭法院下令清盘的嘉域集团 ，因2005年斥资5,200万美元购入纳斯达克上市公司Emerson Radio的37%股权，而间接欠下790万美元，嘉域拒绝确认该笔欠债，债主Gain Alpha Finance Ltd.遂告上法院。结果，高院昨天下令临时清盘人必须确认上述欠债。 *大公报： --中国平安 集团副董事长孙建一表示，未来将逐步加大海外配置比例，将从之前单一集中于香港股票转向更为全球化的全球股票投资，对海外非公开市场方面，则倾向于成熟市场的实物资产投资，包括有稳定收益的房地产或基建项目。(完) 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘 (整理 潘嘉玲； 审校 毕晓雯)