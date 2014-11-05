新闻稿：合资及产品多样化可增强中国大型汽车制造企业的信用品质--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供，为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。)

香港，2014年11月5日—穆迪投资者服务公司表示，面对迅速增长且日益分化的中国汽车市场，合资及产品多样化可增强中国大型汽车制造企业的信用品质。

穆迪高级副总裁钟汶权表示：“中国区域经济发展的不平衡亦令消费者对汽车价位、质量、功能和设计的要求不尽相同。”

“因此，若要在正趋于成熟的中国汽车市场的竞争中立于不败之地，汽车制造企业提供不同价位丰富车型的能力至关重要。”钟汶权补充道。 钟汶权是在题为《合资及产品多样化可增强中国大型汽车制造企业的信用品质》的穆迪中国汽车制造企业行业最新深度分析报告发表之际作出上述表述的。

除产品多样化外，该报告指出中外合资是中国汽车制造企业保持竞争优势的关键，因为双方合作能使其生产出具备本地成本优势的车型，同时亦可充分利用分销优势。

“我们认为合资品牌汽车仍将主导国内乘用车市场。” 钟汶权称。 中国 (Aa3/稳定) 十大乘用车企业中，有9家为合资公司，截至2014年9月30日，其在中国乘用车总销量中所占份额高达63%。

而中国六大本土汽车制造企业2013年在中国汽车总销量 (包括乘用车和商用车) 中所占份额为76%，上述六大汽车制造企业均已与国际知名汽车制造商设立了合资公司。

合资企业是中国大型汽车企业盈利和产量的主要贡献力量。为了全面分析这类中国汽车企业的信用状况，穆迪采用按比例合并法考虑中国汽车制造企业在其中外合资公司的财务状况，尤其是中国企业在合资公司按股权比例所拥有的现金、债务和现金流。

但穆迪注意到中国汽车制造企业在实施收购和投资方面的实际效果亦会影响其信用质量。

国内车企积极拓展其自主品牌及车型，以降低其对外方的依赖度，并保持长期竞争优势及增长。

为此，国内车企会通过收购和投资其他汽车公司以增强其竞争优势。 例如2014年4月，东风汽车 (未评级) 斥资11亿美元参与了标致雪铁龙 (B1/正面) 的配股，并由此跻身该公司三大股东之列 (另两大股东为法国政府 (Aa1/负面) 和标致家族) 。 但收购和投资通常需要时间产生经济效益，并且短时会带来一定的财务负 担。