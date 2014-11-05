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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 11:33 BJT

台湾债市：公债RP利率平稳，资金动能充沛

路透台北11月5日 - 台湾债券市场公债附买回(RP)利率周三大致平稳，交易商指出，投信、寿险的资金都相对充裕，资金充沛，债券附买回市场利率稳于低位。

交易员表示，投信申购款源源不绝，寿险业者也不再自市场抽钱，到期可续做，市场资金动能相当充裕。

〞寿险、投信都多钱，都卖到券不够、推掉蛮多的了，〞一位大型票券商交易员说。

今日虽有台湾工银金融债交割，金额15亿台币。但交易员称此影响市况不大。

本周公司债交割因素偏少，周五(7日)有健乔信元 可转换公司债发行，金额5亿台币，另外还有350亿台币的103/13增额发行公债交割。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，利率持平上日；公司债今日成交0.63-0.64%，同样持平。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%；票券商的极短天期利率在0.48-0.50%。主要成交利率约同上日。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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