台湾债市：公债RP利率平稳，资金动能充沛

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北11月5日 - 台湾债券市场公债附买回(RP)利率周三大致平稳，交易商指出，投信、寿险的资金都相对充裕，资金充沛，债券附买回市场利率稳于低位。
交易员表示，投信申购款源源不绝，寿险业者也不再自市场抽钱，到期可续做，市场资金动能相当充裕。
〞寿险、投信都多钱，都卖到券不够、推掉蛮多的了，〞一位大型票券商交易员说。
今日虽有台湾工银金融债交割，金额15亿台币。但交易员称此影响市况不大。
本周公司债交割因素偏少，周五(7日)有健乔信元 可转换公司债发行，金额5亿台币，另外还有350亿台币的103/13增额发行公债交割。
今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，利率持平上日；公司债今日成交0.63-0.64%，同样持平。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%；票券商的极短天期利率在0.48-0.50%。主要成交利率约同上日。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。