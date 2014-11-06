台湾货币市场：11月6日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月6日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,249.30亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)8,074.1亿台币： 11/07 39.00亿台币 11/10 4,911.80亿台币 11/11 1,837.50亿台币 11/12 628.00亿台币 11/13 7,192.80亿台币 11/14 2,779.50亿台币 11/17 486.90亿台币 11/18 4,355.10亿台币 11/19 2,715.50亿台币 11/20 4,018.00亿台币 11/21 1,115.50亿台币 11/24 2,097.60亿台币 11/25 969.00亿台币 11/26 854.50亿台币 11/27 3,234.00亿台币 11/28 3,589.00亿台币 12/01 2,405.00亿台币 12/02 2,552.40亿台币 *12/03 2,293.00亿台币 --公债还本付息86.55亿台币。 11/10 95甲7期8息 7.4375亿台币 11/13 90甲8期13息 19.375亿台币 11/14 89甲13期14息 17.7375亿台币 11/16 94甲8期9息 6.0亿台币 11/16 96甲7期7息 9.0亿台币 11/18 93甲9期10息 10.5亿台币 11/24 88甲2期16息 16.50亿台币 --国库券到期250亿台币。 11/24：财103-3期273天国库券250亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --11/07：财政部增额发行10年期103甲13期公债，金额350亿台币。 --11/10：央行估发行200亿台币两年期定存单，7日标售。 --11/26：财政部发行30年期103甲16期公债，暂定金额300亿台币，21日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 林妙容; 审校 高洁如)