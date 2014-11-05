中国房地产：10月成交面积创年内最高，四季度楼市有望回暖--易居

路透北京11月5日 - 上海易居房地产研究院周三发布报告称，中国10月30个典型城市新建商品住宅成交面积环比连续第四个月增长，并创下年内最高，表明“央四条”托市效应显现，四季度楼市成交有望回暖。

该报告显示，30个城市中有九成的城市环比亦呈增长，同比增幅不断收窄，市场乐观情绪显现。

“10月份的市场行情说明，央行政策的托市效应在显现，这会进一步改变市场预期。”易居研究员严跃进表示，总体上看，第四季度楼市成交量回暖可期。

他并指出，从房企角度看，在10月销售业绩改善的情况下，对第四季度的乐观情绪会略有增加；对购房者而言，也会主动参与到第四季度的楼市中。

易居房地产研究院监测数据显示，10月30个典型城市新建商品住宅成交面积为1,837万平方米，环比增长24.3%，同比减少1.1%。其中，27个城市的成交量亦出现环比正增长。

对照近五年10月份的成交数据可以看出，相比2010-2013年四年间的同期水平，2014年10月新建商品住宅成交面积分别增长了-7.1%、86.5%、16.3%和-1.1%。

“可见，今年10月成交虽然弱于去年同期，但强于2011年和2012年，市场乐观情绪显现。”易居提供的新闻稿称，3月份以来成交量的同比增幅总体上呈不断收窄态势，10月的市场成交已经创下了年内最高。

城市分类来看，一线城市行情最好。据易居数据，四个一线城市10月成交面积环比增长40.3%，同比减少10.9%。具体城市看，北上广深分别出现了17.4%、42.5%、63.1%和52.5%的环比增幅。

“从环比值看，一线城市10月成交行情较好，创下了今年新高，可用‘飙升’一词形容。但对比近两年的成交量，还是处于相对低的水平。”严跃进称，虽然一线城市保持了连续12个月的同比下滑态势，但10月同比跌幅较9月有明显收窄。

此外，他并表示，随着二线部分城市的救市，以及改善型购房者积极入市，二线城市成交量出现了明显的上升，目前已保持连续四个月的环比增长，10月成交量再创今年新高；三线城市当月成交环比亦增长明显，11个城市均出现不同程度的成交量上升。

易居数据显示，15个二线城市10月新建商品住宅成交面积环比增长17.7%，同比增长1.2%；11个三线城市成交环比增长35.8%，同比增长2.0%。