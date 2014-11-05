《HOME专栏》LME期铝曲线将迎来更多的跌宕起伏

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
此外，LME期货仓单报告<0#LME-FBR>显示，11月和12月交割日(分别是11月19日和12月17日)都有大量潜在交割目标。
11月潜在交割量看上去尤其大，有三大多头仓位对抗四大空单，其中有两单规模都至少为26万吨。
11/12月价差目前为小幅正价差，但这种情况随时可能改变。
**不确定的未来**
LME铝市场基本仓位失衡，加上库存流动性不断下滑，预示着未来的价差将出现更大波动。
需要注意的是，在8月前，LME铝曲线已经有18个月没有出现过真正的紧张局面。的确，2013年大部分时间和2014年，价差基本都完全持稳。
仅仅三个月内就出现了两次价差飙升，说明这段平静期可能到头了。
此外，当LME推出铝升水合约时，局面可能还将变得更加复杂，或是更加有趣--这取决于你怎么看。
这些合约将由流动性很强的仓单提供实物支持，这些仓单便于快速提货。参与这一计划的仓库运营商将致力于不出现排队提货。
该计划旨在关闭套利空间。LME期铝价格和实货升水猛增之间的脱节，造成了这一空间。
对于大多希望展期而非实物交割的交易所投资者，如果这意味着LME库存流动性进一步下降，那可是有点讽刺。(完) (译文审校 张明钧/艾茂林)
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