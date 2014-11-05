《HOME专栏》LME期铝曲线将迎来更多的跌宕起伏

此外，LME期货仓单报告<0#LME-FBR>显示，11月和12月交割日(分别是11月19日和12月17日)都有大量潜在交割目标。

11月潜在交割量看上去尤其大，有三大多头仓位对抗四大空单，其中有两单规模都至少为26万吨。

11/12月价差目前为小幅正价差，但这种情况随时可能改变。

**不确定的未来**

LME铝市场基本仓位失衡，加上库存流动性不断下滑，预示着未来的价差将出现更大波动。

需要注意的是，在8月前，LME铝曲线已经有18个月没有出现过真正的紧张局面。的确，2013年大部分时间和2014年，价差基本都完全持稳。

仅仅三个月内就出现了两次价差飙升，说明这段平静期可能到头了。

此外，当LME推出铝升水合约时，局面可能还将变得更加复杂，或是更加有趣--这取决于你怎么看。

这些合约将由流动性很强的仓单提供实物支持，这些仓单便于快速提货。参与这一计划的仓库运营商将致力于不出现排队提货。

该计划旨在关闭套利空间。LME期铝价格和实货升水猛增之间的脱节，造成了这一空间。