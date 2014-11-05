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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 12:19 BJT

更新版 1-日本央行：总裁黑田东彦称，最新刺激措施展现力争达成物价目标决心

黑田东彦称，尽管通胀预期一直呈趋势性上升，但日本央行决定放宽政策以提前降低风险，防范油价下跌减缓消费者物价上涨趋势，并继续消除公众的通缩心理。

“为了彻底克服通缩这一长期顽疾，就需要服下所有的药。药效不够只会加剧症状，”他说。

黑田东彦重申日本央行的预估，即在规模扩大后的量化质化宽松(QQE)举措支持下，日本或在2015年4月始的下一财年内实现央行通胀目标。

尽管他强调日本经济继续温和复苏，但黑田东彦称，若商品价格下跌反映了全球经济成长疲态，则恐给经济前景带来风险。

日本央行在去年四月实施QQE时，承诺通过大举资产购买计划将基础货币翻一番，以在约两年内实现2%的通胀目标。但由于日本深陷通缩已经近20年，所以许多分析师仍怀疑通胀是否会升得这么快。

日本4月上调消费税后，经济在第二季严重下跌，创全球金融危机以来最大萎缩幅度。(完)

(编译 蔡美珍/李爽 审校 杜明霞/于春红)
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