更新版 1-日本央行：总裁黑田东彦称，最新刺激措施展现力争达成物价目标决心

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
黑田东彦称，尽管通胀预期一直呈趋势性上升，但日本央行决定放宽政策以提前降低风险，防范油价下跌减缓消费者物价上涨趋势，并继续消除公众的通缩心理。
“为了彻底克服通缩这一长期顽疾，就需要服下所有的药。药效不够只会加剧症状，”他说。
黑田东彦重申日本央行的预估，即在规模扩大后的量化质化宽松(QQE)举措支持下，日本或在2015年4月始的下一财年内实现央行通胀目标。
尽管他强调日本经济继续温和复苏，但黑田东彦称，若商品价格下跌反映了全球经济成长疲态，则恐给经济前景带来风险。
日本央行在去年四月实施QQE时，承诺通过大举资产购买计划将基础货币翻一番，以在约两年内实现2%的通胀目标。但由于日本深陷通缩已经近20年，所以许多分析师仍怀疑通胀是否会升得这么快。
日本4月上调消费税后，经济在第二季严重下跌，创全球金融危机以来最大萎缩幅度。(完)
(编译 蔡美珍/李爽 审校 杜明霞/于春红)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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