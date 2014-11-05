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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 11:58 BJT

中国货币市场：主要回购利率稳步小降，整体不脱宽松但隔夜略紧

路透上海11月5日 - 中国银行间资金市场周三主要回购利率 稳步小降；整体资金面仍宽松，但隔夜品种供给略显紧俏，因亚太经合组织(APEC)领导人会议开始，部分政策性银行由于调休等因素，倾向将融出期限拉长，长期资金供给偏多。

“隔夜难借点，其它期限都还好，主要是开会原因，”上海一商业银行交易员称。

北京一大型商业银行交易员表示，由于APEC会议期间多数在京交易员需要轮休，政策性银行融出资金期限会选择跨过会议的召开，导致短端供给略显不足，但整体资金并不紧张。

前述上海交易员还提到，今日为月初例行存准调整日，因存款偏离度考核指标的实施，机构补缴存准压力不明显，短线对流动性预期维持乐观，只是APEC会议期间，需要对资金拆借期限略加小心。

2014年11月5日-11日，中国将在北京主办今年亚太经合组织（APEC）领导人会议周各项活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会、11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第二十二次领导人非正式会议。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日(节假日顺延)，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5552 2.5591 -0.39

七天 3.1500 3.2245 -7.45

14天 3.7346 3.8004 -6.58

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.2200 2.7750 +44.50

七天 3.3600 3.0500 +31.00

14天 3.6000 3.2050 +39.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6500 2.6500 +0.00

七天 3.2200 3.2100 +1.00

14天 3.7200 3.7000 +2.00

Shibor

其中:隔夜 2.5420 2.5420 +0.00

七天 3.1710 3.1980 -2.70

三个月 4.4234 4.4358 -1.24

----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)
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