中国货币市场：主要回购利率稳步小降，整体不脱宽松但隔夜略紧

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海11月5日 - 中国银行间资金市场周三主要回购利率 稳步小降；整体资金面仍宽松，但隔夜品种供给略显紧俏，因亚太经合组织(APEC)领导人会议开始，部分政策性银行由于调休等因素，倾向将融出期限拉长，长期资金供给偏多。
“隔夜难借点，其它期限都还好，主要是开会原因，”上海一商业银行交易员称。
北京一大型商业银行交易员表示，由于APEC会议期间多数在京交易员需要轮休，政策性银行融出资金期限会选择跨过会议的召开，导致短端供给略显不足，但整体资金并不紧张。
前述上海交易员还提到，今日为月初例行存准调整日，因存款偏离度考核指标的实施，机构补缴存准压力不明显，短线对流动性预期维持乐观，只是APEC会议期间，需要对资金拆借期限略加小心。
2014年11月5日-11日，中国将在北京主办今年亚太经合组织（APEC）领导人会议周各项活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会、11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第二十二次领导人非正式会议。
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日(节假日顺延)，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5552 2.5591 -0.39
七天 3.1500 3.2245 -7.45
14天 3.7346 3.8004 -6.58
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.2200 2.7750 +44.50
七天 3.3600 3.0500 +31.00
14天 3.6000 3.2050 +39.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6500 2.6500 +0.00
七天 3.2200 3.2100 +1.00
14天 3.7200 3.7000 +2.00
Shibor
其中:隔夜 2.5420 2.5420 +0.00
七天 3.1710 3.1980 -2.70
三个月 4.4234 4.4358 -1.24
----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。