版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 11:58 BJT

《汇市简讯》美元/韩元今天再次在1,080下方展开盘整

0335GMT -

* 美元/韩元周三亚洲早盘守在1,074.2-1,080区间

* 继续跟随美元/日圆的走势，市场很关注日圆/韩元的走势

* 日圆/韩元目前守在关键水平9.50下方，未见到韩国央行出手干预的迹象

* 官员们只是口头表达了对汇价的关切，但似乎没有干预意愿

* 日圆/韩元若跌破9.45，将可能跌向2008年8月所及的低点9.24

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 白云; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐