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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 13:20 BJT

香港热股：中国财险盘中曾跌逾4%，此前公布供股计划

路透香港11月5日 - 中国最大非寿险公司--中国财险 周三盘中曾跌4.5%，因此前公布供股计划，供股价较前收市价折让近五成。

该股盘中曾低探13.54港元，香港时间13:16，跌3.81%，报13.64港元；大市恒生指数 则跌0.49%。

中国财险周二晚间于联交所的公告称，拟按100:9的比例供股集资91.32亿港元（72.49亿元人民币），以补充资本金。

H股的供股价为每股7.46港元，较周二收市价14.18港元，折让逾47%。预计需要发行约3.8亿股H股和8.4亿股内资股，相当于经扩大后股本的9%。

中国财险的主要股东中国人保集团 以及美国国际集团（AIG） 均已承诺参与供股。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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